Las sorprendentes verdades de 'Todo es mentira'

«No son migrantes ni inmigrantes; son invasores». «Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada». «Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a ... los moros». Estas han sido, entre otras, las 'perlas' de la conce-jala del Ayuntamiento de Valencia, Celia Herrero. Juan Manuel Bardenas, portavoz de Vox, intentó justificar tamaño despropósito aduciendo que «la persona que defienden entró ilegalmente en España y se dedicó a hacer actividades ilegales». Posteriormente, la alcaldesa, María José Catalá, aprobó una moción genérica, de la que se excluían los comentarios de Celia Herrero, reduciéndose a una mera condena «sobre cualquier tipo y expresión de racismo». Desconozco si ello responde, tal y como afirmó el concejal socialista Borja Sanjuan, a la imperiosa necesidad por parte de la alcaldesa de mantener una mayoría municipal. En cualquier caso, estas abominables manifestaciones creo que hubieran requerido una acción de mayor contundencia por parte de la Corporación. El gobierno, a cualquier precio, es tan denigrante como vejatorio. La fidelidad y coherencia ante unos principios debería primar a este tipo de conchaveos. No todos los inmigrados son unos perversos maleantes y criminales. La desesperación de la mayoría la evidencian en los peligrosísimos viajes a los que se ven obligados a realizar. Ellos vienen buscando una vida mejor, y esto no es un delito ni justifica los descalificantes e injustos epítetos de Herrero. No son violadores, forajidos o bandidos. Y, en todo caso, cuando esta condición se acredite, se les puede juzgar y expulsar.

Cartas a la directora