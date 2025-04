El presidente y la prensa

Comenta Compartir

En los últimos días percibimos la intimidación de nuestro presidente a la justicia y a medios de comunicación que no le son afines. El tan ... vergonzoso como inaceptable injusto trato que a determinados jueces se les da desde instancias gubernamentales quiebra los principios de la democracia, basados en el respeto al Poder Judicial y al Estado de Derecho. Toda persona dispone de la misma protección ante la ley, evitando arbitrariedades del poder por parte de los gobiernos. La protección y el respeto de los derechos civiles y políticos básicos, así como las libertades civiles, quedan garantizadas. La interpretación que algunos hacen de una situación, exacerbada por la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente, y las pesquisas que se realizan en un juzgado de Badajoz sobre las irregularidades funcionariales y fiscales que se le presumen a su hermano, no discurren por los criterios enunciados. Respecto a la prensa, habría que recordar que ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa, más allá de los límites del respeto a la vida privada, moral y paz pública. So pretexto de la evitación de bulos mediante la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conviene recordar lo que Juan Luis Cebrián dijo en uno de sus artículos: «Los gobiernos siempre han sido los principales generadores de bulos, dado que se sirven de ellos para manipular a la sociedad». Y aquí lo más curioso es que quien denuncia es la propia personificación del bulo. Los recelos que se han generado en el sector sobre la posibilidad de restingir, cuando no coartar, la libertad de prensa, están justificados, dada la volubilidad de criterio del presidente. Sánchez no debe transitar por ese camino, la simple aplicación del Código Penal, así como la ley sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen sobre ciertas conductas, son suficientes. ¡Deje en paz a la prensa, presidente!

Cartas al director