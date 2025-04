No soy politólogo ni político pero...

Comenta Compartir

...tengo el derecho a poder opinar sobre la actual y aciaga situación política de nuestra España, pese a mis muy limitados conocimientos sobre ello, ... y a hacerla pública, siempre que sea aceptada su publicación por el medio a que me dirijo. La existencia de dos bloques hegemónicos y antagónicos, inviabiliza una investidura normalizada como de contrario ha sido habitual desde la Transición. La singularidad de ambos es la justificación preferente de este antagonismo. Y así, mientras el bloque de la izquierda anatematiza la «unión» del PP con Vox, partido este último que ha sido y sigue siendo ninguneado, no solo por la totalidad del arco parlamentario, sino también por una gran parte de los poderes mediáticos, la derecha le replica con la imperiosa necesidad que tiene de pactar con el comunismo de Sumar, el separatismo de partidos como BNG, ERC, Mas País, Junts per Catalunya, filoetarras como Bildu..., a los que les imputa, de modo preferente, su ferviente deseo de romper España y lograr su separación. Resulta de aurora boreal y sobre todo profundamente penoso que políticos a los que pagamos por normalizar la lamentable situación en la que nos encontramos no tengan la mínima cordura y responsabilidad para concitar puntos de encuentro que den viabilidad a la situación actual. Sería exigible que tanto de un lado como del otro atemperaran sus comportamientos y planteamientos. Y así como partidos como Vox deberían declinar de ciertas propuestas rechazadas por una amplia mayoría de ciudadanos, al PSOE le sería imprescindible y obligatorio que rompiera los indecentes pactos que procura con los posicionados a su izquierda, entre otras razones, por «coherencia presidencial». Se acuerda usted, señor presidente, de algunas de sus máximas: «Les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos»; «no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas»; «con Bildu no se pactará nada». No olvide quienes asesinaron a compañeros suyos, como Tomás y Valiente, Ernest Lluch, Germán González López, Fernando Múgica, Fernando Buesa y tantos otros. La coherencia es una relación lógica y adecuada. Por favor y, aunque sea por una sola vez, ejercítela. Razones de Estado, así lo requieren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora