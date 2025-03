¿Me he perdido algo?

Comenta Compartir

El artículo 155 de la Constitución posibilita la intervención del Gobierno central cuando una comunidad ncumpla sus obligaciones legales o ponga en peligro el interés ... general de España. Lo hará previo requerimiento al presidente de la comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pudiendo adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. El sistema constitucional español no prevé la posibilidad de una consulta de estas características de forma lícita sin que exista antes una reforma constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prohibió este referéndum y ordenó que los cuerpos de seguridad impidieran la apertura de los 2.135 centros de votación. A esto se suma que el Tribunal Constitucional prohibió el referéndum del 1-O. Son principios en los que se fundamenta el C.P. la legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, humanidad y presunción de inocencia, que garantizan un ejercicio justo y equitativo de la justicia penal. Y estos fueron los aplicados por los jueces que intervinieron en el enjuiciamiento de los procesados, acusados por sedición. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer. Se ha aprobado la ley de Amnistía, una ley que nos obliga a pedir perdón a aquellos que violentaron y dividieron a la población catalana y la española, que malversaron caudales púbicos y pretendieron romper la unidad de España en un referéndum ilegal. Félix Bolaños se congratula de la aprobación, porque «comienza una nueva etapa para normalizar la convivencia en Cataluña». Puigdemont terminó el referéndum con el aviso de que en los días siguientes declararía la independencia. Bolaños podrá verificar, en no mucho tiempo, el acierto o no de su declaración. Y esto se ha conseguido con la anuencia de los que hasta 5 minutos antes del 23 de junio declaraban de modo apodíctico la inconstitucionalidad de la esta Ley. ¡Vergonya, vergonya! Si la tuvieran.

