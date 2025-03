¡Qué oportunidad perdida!

Comenta Compartir

Mientras Yolanda Díaz, líder del partido denominado por algunos, con evidente sorna, «el partido sandía» (verde por fuera y rojo por dentro), ha centrado su ... actividad en las tan inusitadas como melindrosas negociaciones con el fugado líder de Junts, nuestro presidente, convoca al comité federal para recoger la anuencia sobre los acuerdos con los partidos con los que está negociando la amnistía para su investidura, pero sin hacer referencia a ella. La amnistía, no referida en nuestra Constitución, fue llevada término en 1977, para propiciar la conciliación de las dos Españas. Es una medida legislativa por la cual se suprimen los efectos y la sanción de ciertos delitos, principalmente de los cometidos contra el Estado y «que no cuenta con ningún tipo de jurisdicción nacional en la que apoyarse para defenderla o rechazarla en este contexto o en cualquier otro». Al parecer su aprobación requiere, en principio, de una ley orgánica, de difícil aceptación. Esta medida, conjuntamente con la del referéndum, no parece que resulten posibles dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero ya hay catedráticos de derecho, como Javier Pérez Royo, que sí la considera posible, mientras que otros, como el fallecido Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, mantenían lo contrario. En cualquiera de los casos y, de conseguirse, se posibilitaría la insólita situación, que con una Ley de Secesión abolida, so pretexto de su homologación con Europa, dejándola en «meros desordenes públicos agravados», contraviniendo al Supremo en su gravedad y tipificación penal, disminuidas las penas por malversación, y con el explícito pronunciamiento de independentistas catalanes «ho tornarem a fer», habría una repetición de lo acaecido en 2017, solo que con el vergonzoso amparo del gobierno. Se olvidó Sánchez de afirmaciones como las realizadas diez días antes de ganar las primarias: «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento. Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir». Pero todo vaya por su último pronunciamiento ante el comité federal: «En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre los españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos...». Ha desaprovechado la consulta para ver qué grado de aceptación tiene la amnistía a nivel nacional, cuestión inexcusable en una persona con unos mínimos principios democráticos. Se equivoca, presidente, la mayoría de españoles no la queremos y él lo sabe.

Cartas a la directora