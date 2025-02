Comenta Compartir

Una paradoja tan insólita como incomprensible. La libertad, según la define cualquier diccionario, es «la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una ... manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos». A pesar de lo que afirmaba Abraham Lincoln («el hombre nunca ha encontrado una definición para definirla»), yo me quedaría con la de Juan Pablo II: «La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos». Con el pretexto que «sobreproteger cualquier institución puede dañar el derecho a ser escuchado», se propone «la despenalización de injurias a la Corona y el ultraje a la bandera y los símbolos nacionales». Y es aquí cuando cabe recordar a Voltaire: «Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran». ¿Pero qué le pasa a la izquierda en este país? Han perdido el norte. ¿Podría alguien explicarme qué se gana con esta propuesta? Recientemente hemos asistido a una inusitada protesta, propiciada por la paliza que le han dado a un monigote que representaba a nuestro presidente, hecho que pretenden tipificar como delitos de odio. Es insólito que existan todavía personas que realicen hechos tan deleznables, como también lo es que sean los mismos que las denuncian los que silenciaban sucesos similares a los acaecidos contra S. M. el Rey, el expresidente Mariano Rajoy y otros. Decía Plutarco que «la verdadera libertad es sujetarse a las leyes de la razón». Pues bien, concordando con él, a mí no me parece razonable que, en aras a la libertad, se pueda injuriar al Rey, quemar nuestra bandera o permitir manifestaciones de exaltación a terroristas. La responsabilidad debe ser el precio que paguemos por nuestra libertad y, en base a ello, la propuesta parece disparatada por quienes se rasgan las vestiduras (con razón), por la ignominiosa actuación sobre nuestro presidente, para apoyar seguidamente una propuesta tan inconcebible como la que comentamos. «Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás» (Nelson Mandela). Qué bien harían algunos responsables políticos en considerar las reflexiones que otros, con mayor cualificación intelectual, ya hicieron sobre la libertad.

