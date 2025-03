Las incongruencias de Teresa Ribera

Comenta Compartir

La vicepresidenta tercera del Gobierno, gestora de la valiosa excepción ibérica y el tope al precio del gas, realizaciones de excelentes resultados para España, en ... un acto electoral en Gran Canaria ha descalificado a Alberto Núñez Feijóo al imputarle un «acto sinvergüenza por normalizar que el insulto, la mentira y el juego sucio hayan llegado a las instituciones de manos de Vox en comunidades y ayuntamientos». La mimetización con Vox es el origen. Critica además, los 2.000 días en que el PP ha impedido la renovación del CGPJ, afirmando que tras tomarle el pelo a los comisarios europeos, los ha dejado tirados. Ya en tierras extremeñas, ha declarado que «lo mejor que le ha pasado a Extremadura son los años de gobierno del PSOE». La descalificación al PP, por sus pactos con Vox, es inaudita y sorprendente para alguien que, como ella, ha pactado en el Gobierno español con otros cuya misión es la separación de España, como Bildu, cargado con una pesada mochila de la que no quiere desprenderse; Sumar, presidida por la preclara comunista de origen familiar, que lo hace acompañada de partidos tan pintorescos como Unidas Podemos, Más Madrid, Compromís, IU, etc.; Junts y ERC, partidos que propiciaron el 'golpe de estado' en 2017 y del que no solo no se arrepienten, sino que afirman que «ho tornaran a fer». No seré yo quien defienda a Vox, pero al menos este defiende la UE y la unidad de España. Los socialistas, con nuestro presidente a la cabeza, ¿van a criticar la presunta normalización del insulto, la mentira y el juego sucio? ¿De verdad? Sobre los 2.000 días de retraso en la renovación del CGPJ, Ribera debería consultar con su compañero Félix Bolaños, la causa del desencuentro cuando prácticamente lo tenían todo consensuado. Sobre su ilusoria afirmación: «Lo mejor que le ha pasado a Extremadura son los años de gobierno del PSOE», unos datos: respecto al PIB, estamos en la decimoquinta posición de las comunidades; el PIB per cápita es de 21.343 euros frente a los 30.320 de la media española; la tasa de paro es del 16,28%. Y mientras, nuestro presidente proclama el Estado palestino, entrega a Ucrania 1.129 millones y aprueba la ley de amnistía. ¿Alguien da más? Cualquiera diría que estamos elecciones...

