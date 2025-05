Bajada de pantalones

Comenta Compartir

Impúdica y desvergonzada bajada de calzones. Todo empezó con el pacto de Tinell, en el que separatistas y PSOE excluyen al PP de cualquier acuerdo. ... De su continuidad ya se encargó 'el emisario' Zapatero, para ultimarlo, con acreditado éxito, el presidente del Gobierno. Sánchez dice: «No diría un «no es no», pero se ha demostrado estos meses que el planteamiento del gobierno de coalición con Podemos es inviable». Poco tiempo después, pudimos ver el efusivo y enternecedor abrazo y su frase: «Gracias Pablo». También lo hizo con Bildu: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito.... Con Bildu, no se pacta nada». «No voy a permitir, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas». Tan solo diez días antes de ganar las primarias, afirmó de modo categórico «poner fin a los indultos». «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento». «Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir», para poco después aseverar: «Tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia del indulto, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos». Eliminó el delito de sedición, so pretexto de su homologación con Europa, dejándolo en meros desordenes públicos agravados, contraviniendo al Supremo en su gravedad y tipificación penal y, cambiando de criterio respecto a sus declaraciones a Susana Griso: «Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y en consecuencia debería ser extraditados los responsables políticos», para luego justificarlo con una nueva patraña, al afirmar que su modificación la expuso en su investidura. ¡Y no se altera! En la misma entrevista asevera: «Quiero endurecer el Código Penal para que no se vuelvan a producir estos casos de corrupción (del PP)». Su amnesia es notable y sería tal vez acertado que se lo hiciera ver. Ahora negocia la amnistía, en pro de «la convivencia», sobre la que mantuvo hasta antes del 23-J, junto con sus acólitos, su inconstitucionalidad. ¿Cómo se puede incurrir en estas contradicciones, sin que hayan mediado las cesiones a aquellos que pervirtieron el orden constitucional, propiciándoles la indemnidad de lo ya acaecido en 2017?. Este comportamiento antitético de nuestro presidente evidencia una tan evidente como desvergonzada bajada de pantalones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director