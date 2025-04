La apodíctica condena a Ayuso

Comenta Compartir

La Fiscalía, en una insólita e ilegal actuación, denunció a Alberto González, novio de la vilipendiada presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar 350.591 ... euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Ello fue precedido por las declaraciones de la ministra María Jesús Montero, quien dijo haberse enterado por la prensa, pese a que esta no se pronunció hasta unas horas después. La catarata de admoniciones formuladas por la izquierda encontraron el derivativo de pensamiento ideal para apartar la atención sobre temas de mayor interés que les afectan: amnistía, Koldo, etc. Cabe recordar que acusaciones similares las ha sufrido ya la presidenta, primero fue su padre, y la fiscalía no apreció ningún delito; luego su hermano, y tampoco se vio problema alguno, en este caso, no solo por la fiscalía sino por los órganos europeos. Ahora le toca al novio desde 2021. En las explicaciones que esta ha dado, le acusan de haber mentido. Otras versiones más benévolas afirman que la información equivocada de que disponía le hizo incurrir en lo que Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, mantiene. Sea como fuere, parece lógico que sea el Juzgado, quien por cierto y a instancias de la Fiscalía, ha actuado con inusitada celeridad, dictamine lo que proceda en justicia, restableciendo la legalidad en tan turbio asunto. Lo que me resulta más chocante de este tan atribulado como escandaloso argumento es que no se ha acreditado, más allá de una relación sentimental, otra de conexión de posible imputación para Ayuso, quien mantiene que «respondo por la Comunidad de Madrid y las estrategias de defensa de un particular no son parte de mi responsabilidad». Verificar la falsedad o no de esta afirmación debería ser la finalidad lógica de las actuaciones que se pretenden. También lo sería indagar las actuaciones de Montero, así como de la publicación realizada por la Fiscalía, sobre la que el Consejo General de la Abogacía Española y la de Madrid ha interpuesto una denuncia por revelar datos confidenciales del empresario. Algunas de las descalificaciones que sobre ella se publican, con la zafiedad y el mal gusto de quien las pronuncian, determina de algún modo, el «nivel de elegancia parlamentaria» al que hemos llegado. Finalmente me resulta sorprendentemente descaradas las descalificaciones que por corrupción les asignan al PP, cuyas reprobables actuaciones no dejan de referir, como si estuvieran alejados de cualquier corruptela. ¿Ustedes pasan por ser los inmaculados de la política española? Un poco de seriedad.

Cartas al director