El día que Pablo cantó en Badajoz

Fue en diciembre de 1972. Yo había tomado contacto con Pablo Guerrero solo unos meses antes, gracias a un compañero extremeño de la Escuela de ... Periodismo, Pedro Talaván. Él me llevó una tarde a la casa de Pablo, situada entonces en el madrileño barrio de Moratalaz a la que resultaba fácil entrar con las simples credenciales de ser extremeño, poeta o cantautor. Fue el año en el que compuso y lanzó 'A cantaros', una canción, un himno de esperanza, para la España que ansiaba la llegada de la democracia. Nada más verle, le comenté que no había actuado nunca en Badajoz y que debía hacerlo cuanto antes.

Solo unos meses después, Antonio Covarsí –al que no dejo de recordar– y yo nos vimos un día de aquel diciembre camino del pueblo entonces llamado Esparragoza del Caudillo, ahora de Lares como siempre lo fue, en busca de Pedro Guerrero para llevarle a Badajoz. Habíamos organizado un acto en el Colegio de Veterinarios, que nos cedieron gracias a un vecino de la casa de mis padres. Conseguimos una subvención de la Diputación de 1.000 pesetas con las que pudimos pagar la gasolina del Seat blanco 850 de Antonio, la comida y cena del invitado y la elaboración de unos folletos que distribuimos desde la antigua Biblioteca Municipal. Fue muy importante que el HOY, en el que había hecho mis prácticas de periodismo, se hiciera eco del evento y comunicara el lugar en el que se podían retirar las invitaciones. El lleno estaba asegurado.

El acto fue algo más que la presentación de un cantautor extremeño de creciente reconocimiento en toda España que hasta entonces no había podido actuar en la capital de la provincia en la que había nacido. Fue la ocasión para que otras figuras extremeñas, que no habían alcanzado la notoriedad de Pablo, pudieran dar a conocer sus canciones y poesías con aquel mismo mensaje de rabia y esperanza. Manuel Pacheco, Juancho y Jaime Álvarez Buiza completaron aquel magnífico cartel en una tarde inolvidable y que quedó para siempre en el recuerdo de Pablo que, posteriormente, acudió ya en más de una ocasión a dar conciertos en Badajoz.

Dado el gran éxito obtenido, organizamos un par de semanas después el mismo recital en el Colegio de San Juan Evangelista de Madrid, centro de grandes eventos estudiantiles en aquella época. Todo fue muy bien hasta un par de horas cuando se nos anunció que había sido prohibido. No preguntamos por la causa de tal prohibición porque era tan inútil como frecuente ese tipo de decisiones. Al menos, sentimos que en Badajoz pudimos participar de un acto que en Madrid no fue posible realizar.

Como dice la canción de Pablo, era «tiempo de vivir y de soñar y de creer».

Estaba a punto de llover a cántaros.