Son ya unos cuantos años que los de mi generación, aquellos que sufrimos la maldita crisis de los 40 (que ya echaremos de menos al ... bordear los 50) venimos sufriendo a base de golpes de realidad cuando vemos como van desapareciendo mitos de nuestra infancia y adolescencia. Desde deportistas como Fernando Martín o Petrovic, a actores como Juan Ramón Sánchez (Nuestro Chema de Barrio Sésamo) o cantantes como Michael Jackson o George Michael por citar algunos.

Es inevitable rendirse a la evidencia de que no somos sino prisioneros del tiempo, al comprobar que aquellos que formaron parte de tantos años de nuestra vida no se encuentran ya entre nosotros. Recientemente además de Wolfgang Petersen, director de la entrañable 'Historia Interminable' he sentido mucho la pérdida de uno de los músicos extremeños de más éxito que ha dado esta bendita tierra. Me refiero nada menos que a Rafael Fernández Callejo, el que en su día fuera miembro fundador del excelente grupo pacense Tam Tam Go! junto a los hermanos Nacho y Javier Campillo y Javier Ortiz.

Dotado de un estilo único y propio para la guitarra que otorgó al grupo un reconocible sello personal, aportó para la historia musical del pop español algunas de las más grandes canciones como autor y coautor junto a los hermanos Campillo, como 'Espaldas Mojadas', 'Este Payo', 'En la tierra Caliente' o 'Piel sobre piel' por citar algunas.

Su triste desaparición ha sido anunciada en redes sociales por Nacho y Javier, así como por su club de fans, y ha sido una noticia tan triste como inesperada, ya que debía rondar los 60 años de edad. Desconozco las causas de su muerte y desde estas líneas mis más sinceras condolencias para familiares y amigos.

Siempre eché de menos su presencia en el grupo desde que Nacho y Javier Campillo retomaran con gran éxito Tam Tam Go! en 1999, y confieso que albergaba la esperanza de que finalmente algún día retornara a su formación y volviera a impregnar de aquellas maravillosas guitarras el sonido del grupo.

Nos ha dejado un gran músico extremeño, que llegó a ser número uno en las lista de pop nacionales y en muchos países latinoamericanos a finales de los 80 y comienzos de los 90. Una pérdida irreparable, pero con el consuelo de su música, sus guitarras, sus canciones, que perdurarán en el tiempo con un legado en forma de canciones que sin duda se encuentran firmadas con letras de oro en la historia del pop español.