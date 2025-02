El corredor de Badajoz a Ciudad Real y la mejora de la movilidad

Comenta Compartir

El reciente anuncio del retraso en la finalización del proyecto de alta velocidad de unión de Lisboa con Madrid, fijado ahora para el año 2034, ... nos obliga a buscar soluciones y apoyar medidas alternativas que sean cruciales para el desarrollo y la conectividad de Extremadura y sus regiones adyacentes. En este contexto el corredor ferroviario Badajoz-Ciudad Real surge como una solución intermedia que no solo atiende la urgencia actual, sino que también siente las bases para el futuro desarrollo de la región. ----Considerando la posible expansión futura de la red de alta velocidad, evidenciada en el mapa ferroviario, se prevé en un futuro no muy lejano, el cierre del trazado de la Ruta de la Plata, conectando Plasencia con Salamanca y Zamora, así como Mérida con Sevilla. Aunque esto beneficiaría a Extremadura, también agravaría los desafíos en la zona este de la región y, por lo tanto, oeste de Ciudad Real, las menos desarrolladas y más afectadas en términos económicos y sociales, exacerbando el desafío demográfico de retener población en áreas históricamente desfavorecidas. Se hace necesario buscar soluciones que no solo aborden las necesidades inmediatas, sino que también impulsen oportunidades de crecimiento sostenible a largo plazo.

La aprobación del impacto ambiental y por ende la electrificación de la línea férrea Mérida-Puertollano permite su integración en el Corredor Atlántico como una vía de referencia para el tráfico de mercancías y viajeros. Esto permitirá que esta línea de 240 kilómetros sea un segundo trazado férreo electrificado en Extremadura. El tramo Mérida a Puertollano, puesto que de Badajoz a Mérida y de Ciudad Real a Puertollano ya están electrificados, es de vía única de ancho ibérico sin electrificar. Se emplea para tráfico de mercancías y viajeros con final en Puertollano donde se puede enlazar con Ciudad Real, trenes a Madrid o Sevilla, Cabeza del Buey y Villanueva de la Serena. Por tanto, la línea de Badajoz a Ciudad Real está integrada en el Corredor Atlántico, red básica, y al ser del ámbito de conexión entre España y Portugal, le confiere gran importancia a la mencionada línea. Además, ha sido objeto de mejoras en los últimos años por lo que el trazado en la región está prácticamente renovado, y solo falta algún tramo en la provincia de Ciudad Real. Adif ha finalizado los trabajos de renovación de vía en el tramo de 30,5 kilómetros comprendido entre las estaciones de Cabeza del Buey y Castuera, ambas en la provincia de Badajoz. De manera complementaria ha concluido la adecuación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones, y Renfe recupera la circulación del tren Media Distancia Badajoz-Alcázar de San Juan, disponiendo del habitual enlace en Alcázar de San Juan con el Intercity Barcelona-Sevilla, con lo que, se restablece así esta conexión entre la provincia de Badajoz y las ciudades de Valencia y Barcelona, entre otras. Además de suponer mejoras en las comunicaciones a las provincias de Badajoz y Ciudad Real, también se logran mejoras a la provincia de Córdoba. Esto se produce dentro del acuerdo general entre España y Portugal para dar salida y entrada a las mercancías de los puertos de Sines, Setúbal y Lisboa hacia el centro de la península, y de ahí su distribución rumbo Madrid, Levante o Barcelona, y viceversa. Así en Badajoz, los servicios de viajeros desde Portugal serán encaminados por Mérida, Cáceres y Plasencia por la línea de alta velocidad, mientras los de mercancías preferentemente lo serán por Puertollano, Manzanares y Alcázar de San Juan en la provincia de Ciudad Real. Hay un proyecto de Renfe de que forme parte del corredor Manzanares-Badajoz que se adecuará para constituir una autopista ferroviaria de trenes que transporten camiones (con o sin cabina), ante el interés de operadores privados para prestar las rutas Valencia-Entroncamento y Azuqueca de Henares-Entroncamento-Oporto, en ambos casos por Puertollano y Badajoz. En el proyecto también está contemplado la instalación de los sistemas de monitorización y control de trenes. Por tanto, es imperativo buscar soluciones que no solo aborden las necesidades inmediatas, sino que también impulsen oportunidades de crecimiento sostenible a largo plazo. En este sentido, se propone la optimización del corredor Badajoz-Puertollano no solo como una solución a corto plazo frente al retraso en la unión Lisboa-Madrid, sino también como una oportunidad para el crecimiento sostenible de estos territorios. Esta alternativa no solo beneficiaría a Extremadura, sino que especialmente estimularía el desarrollo en las áreas del este y promovería la cohesión territorial. La propuesta incluye viajar por tren hacia el punto más cercano con el AVE (Puertollano) o Ciudad Real desde donde se pueda enlazar con las principales ciudades españolas. Desde Badajoz, en su opción más rápida, se uniría a Puertollano en dos horas y 20 minutos, gracias a las recientes mejoras en infraestructura. Desde Puertollano, el AVE a Madrid se consigue en una hora y 19 minutos. Sugerimos la adopción de trenes eléctricos duales con hidrógeno en lugar de los actuales diéseles, ya que representa una oportunidad única para Extremadura y Ciudad Real. Estos trenes usarán motores eléctricos en tramos electrificados y motores movidos con hidrógeno verde en tramos no electrificados, reduciendo significativamente las emisiones de carbono y promoviendo una movilidad más sostenible. Extremadura tiene un gran potencial para la producción de hidrógeno verde, gracias a sus recursos naturales abundantes. Esto no solo contribuirá a la autosuficiencia energética de la región, sino que también impulsará el desarrollo industrial y la innovación en energías renovables. La producción local de hidrógeno verde puede atraer inversiones y generar empleo, ayudando a fijar población en áreas rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por último, se insta a los ayuntamientos implicados a liderar esta petición con el apoyo de todos los municipios a lo largo del corredor ferroviario. Es hora de unir fuerzas y trabajar en conjunto para garantizar un futuro más próspero y conectado para nuestras regiones y sus habitantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY