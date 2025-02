Racismo inmobiliario

Comenta Compartir

Recientemente me adentré en la agotadora aventura de alquilar un piso a través de una agencia inmobiliaria. Para mí sorpresa, cumplía con los mil y ... un requisitos que exigen ahora. Por supuesto, tuve que presentar nóminas, avales (menos mal que mis padres apoyaban que me fuera de su casa), cartas de recomendación y varios correos electrónicos diciendo por qué yo sí y tú no; solo me faltaba vender mi alma al diablo para ser la inquilina perfecta. Ya estaba todo en marcha y solo me faltaba la entrevista con el propietario. Algo que nunca llegó a suceder. Cómo viene siendo normal, me pidieron adjuntar mi DNI. Pero les llamó la atención mi nombre de dudosa descendencia española y la gestora de la inmobiliaria decidió concretar una entrevista en persona antes de conocer a la propietaria. «¿Cómo es posible que tengas DNI si no eres de aquí?». Parece ser que mi aspecto delató mis orígenes latinoamericanos y la gestora no pensó en que somos muchas personas que adquirimos la nacionalidad española después de pasar por un largo proceso. Así que sin más, procedió a informarme que la propietaria no acepta inmigrantes en su vivienda, así que mi candidatura quedaba descartada. Al salir de ese sitio solo pensaba en lo mucho que nos queda por hacer como sociedad. Entiendo que cada propietario ponga unas reglas para alquilar su vivienda, pero ¿de verdad es tan importante dónde nací? ¿No es más importante conocer a la persona que pagará por vivir en tu casa? ¿No es suficiente tener liquidez para abordar el pago de una vivienda y sus correspondientes facturas? ¿No merezco una oportunidad? Lo más probable es que el problema no sea yo y que no vean que el problema se queda cuando lo niegan y que el racismo lo sigue siendo.

Cartas a la directora