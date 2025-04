Quioscos y bancos

Algún día le contaremos a nuestros nietos, como una batallita más, cuando teníamos una cuenta en el Banco Hispanoamericano, que estaba al lado de una ... sucursal de Banesto, la cual le hacía la competencia a la cercana oficina del Popular, situada enfrente de la Caja Postal. España tenía el mismo número de sucursales bancarias que Alemania, con la mitad de la población. Pero en la última década han cerrado 26.000 oficinas, y en su lugar han emergido pizzerías, tiendas de todo a 100, restaurantes o, simplemente, polvorientos y abandonados locales con esos eternos carteles de 'se alquila'. Las fusiones eliminaron más de 50 entidades, incluidas las entrañables cajas de ahorro, y el monstruo digital ha hecho el resto. Ingresar efectivo en un cajero, hacer un 'bizum' con el móvil o comprar acciones de Endesa en nuestra tablet, ha enviado a la prejubilación y al ERE a legiones de empleados de banca.

Hace pocas fechas, en Cáceres y en un día de asueto que invitaba al paseo, decidí comprar la prensa en papel, con crucigrama y todo, como sigo gustando de hacer los días festivos. Y sabía lo que me iba a encontrar. Bajé todo el paseo de Cánovas hasta el lugar donde estuvo el quiosco de la Manuela, junto a la estatua de Muñoz Chaves. Crucé a la acera de los impares, pasando junto al abandonado quiosco de Guadalupe, cerrado por jubilación, donde compré el HOY durante años. En la Plaza de San Juan ha desaparecido no hace mucho el quiosco de prensa que había en los jardines. Por Pintores, miré a la travesía que lleva a Gran Vía, donde estuvo muchos años el quiosco de Lindo, después del traslado desde la Plaza Mayor, donde comprábamos de niños los cromos de 'Vida y Color'. En la Plaza, ni siquiera la papelería Hormigo existe, donde también había periódicos. Tuve que bajar hasta la Plaza de Argel para encontrar un quiosco de prensa, un paseo de 2,5 kilómetros.

Los quioscos «de toda la vida» han corrido la misma suerte que las oficinas bancarias, habiendo cerrado la mitad de los que había. La jubilación de un quiosquero equivale a la desaparición definitiva de un negocio, sin relevo alguno. ¿Quién va a querer trabajar desde las 6 de la mañana en un metro cuadrado todos los días, incluidos domingos y fiestas de guardar? El que vendía 200 ejemplares de una cabecera ahora no llega a la decena y un joven comprando un periódico escasea como mirlo blanco. Solo les queda el recurso de las chuches, los coleccionables y las revistas. En ciertas ciudades hay iniciativas para situar en quioscos puntos de recogida de Amazon o servir café con el periódico… No sé. No quiero caer en la sentencia de Julio Cortázar, que decía que después de los cuarenta años la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás. Pero lo cierto es que comprar tabaco suelto y oler el brasero de picón del quiosquero será una batallita más para contar a los nietos. Qué viejos vamos siendo.