Comenta Compartir

Recuerdo haber escuchado decir alguna vez al presidente Ibarra que dimitía con cierta frecuencia cuando viajaba a Madrid para reivindicar al Ministerio de Obras Públicas ... inversiones para la A5, entonces en construcción. Puedo imaginar acaloradas discusiones con Sáenz de Cosculluela, ministro del ramo, y algunas menos, supongo, con Josep Borrell, por cuestión de carácter. El debate de entonces consistía en si merecía la pena invertir en una carretera por la que no pasaban coches o si no pasaban coches precisamente porque no había una carretera decente. Quiero pensar que el debate ya está superado: abordar una vertebración justa del territorio y equidad en las oportunidades de desarrollo requiere de infraestructuras dignas. A este respecto, la Autovía de Extremadura, cuyo último tramo fue inaugurado en noviembre de 1995, fue un gran paso.

La siguiente autovía, la A66, se hizo esperar hasta trece años. Llegó en 2008 pero, para sorpresa de localidades como Hinojal, Garrovillas de Alconetar, Navas del Madroño, Brozas, Portezuelo, Acehuche y Ceclavín, los accesos a la vía quedaron sin habilitar. Es más, la conexión de la carretera autonómica EX373 con la N630, a la altura del cruce con Hinojal, es un tramo infame y peligroso de apenas 8 kilómetros que aúna todos los aspectos negativos que puede tener una vía: calzada estrecha, firme en mal estado, curvas, mala visibilidad. Luego hablamos de la España vaciada. 2021 nos trajo una grata sorpresa: entre las pocas partidas aplicadas en el presupuesto estaba la ejecución de esta obra, que se encuentra actualmente en contratación, con una dotación de 3,6 millones de euros. Con suerte la pesadilla habrá terminado en 2023, tras quince años de olvido. Aunque aplaudo la ejecución, me quedan algunas preguntas por resolver: ¿Por qué la obra no era necesaria hace quince años y ahora sí? ¿Hay que esperar tres lustros para acometer una inversión de 3,6 millones? ¿Hay extremeños de primera y de segunda? Desconozco los criterios por los que alguien decide qué localidades y cuánto tiempo han de esperar, pero sospecho que se trata de un ejemplo palmario de desarrollo a dos velocidades.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY