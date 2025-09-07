¡No quiero tantas ganancias!

Resulta que Pedro Sánchez ofrece perdonar -condonar, que suena más serio- 83.252 millones de euros de la deuda que arrastran las comunidades autónomas y ... las gobernadas por el PP dicen que si hay que fustigarse, se fustigarán, pero no caerán en la tentación.

La ministra Montero, encargada de dar la explicación, cual profe de primaria insiste: «Las comunidades no tienen argumentos para renunciar». Y razón pudiera no faltarle, porque además, el ahorro en intereses sería de unos 6.600 millones. Vamos, que si a uno de nosotros el banco nos ofreciera quitar parte de la hipoteca y, encima, bajar los intereses, no diríamos «no gracias, prefiero seguir sufriendo».

Y he aquí que quienes más pueden recibir miran dentro de la manga buscando la carta escondida. Bueno, quien dice carta, dice el juego de naipes al completo.

Así contado, diera la impresión que el gobierno ha encontrado una chequera infinita en el cajón de Hacienda. Pues no: la deuda no se esfuma como el humo, la paga el Estado, es decir, nuestros bolsillos, que para eso somos 'los contribuyentes'. Pero ¿nos trae cuenta?

Pues parece ser que los números dicen que la condonación es equitativa, y así Extremadura tendría una reducción del 32% de su deuda. Nos dicen que ese dinero, 1.718 millones de euros, puede ir a sanidad, educación y política social. Pero, como nos tienen acostumbrados en este país, nada está claro para el ciudadano de a pie, y así la versión extremeña asegura que «de recibir, nada»; que en realidad nos costará 68 millones (también de nuestros bolsillitos); y que de inversión en servicios públicos, menos.

Vamos, que otra vez más estamos más liados que la pata de un romano y eso que todavía no hemos reflexionado sobre las consecuencias en el futuro.

Evidente es que la aprobación de los presupuestos, o mejor la continuidad del presidente, mece la cuna. Evidente es, también, la alegría del independentismo catalán. Y más evidente aún, que la condonación de una encienda, al menos, tres luces: tapa agujeros de las comunidades, amarra votos y le da el ansiado respirador a Sánchez. Por experiencia sabemos que el teatro político no es nuevo en la política de nuestro país.

En fin, seguiremos siendo invitados de piedra o ni eso. Simples espectadores (y eternos sufridores), que observaremos como, si se aprueban los presupuestos, la quita pasará a formar parte del relato de estabilidad y se venderá como un hito de gestión. Si fracasan, y hay que prorrogar cuentas, la condonación quedará en el recuerdo como un mal parche más.

A mí, personalmente, lo que me importa no es «cómo se pasa a la historia». A mí me importa la transparencia, el uso del dinero público, la responsabilidad de los compromisos avalados por el voto de la ciudadanía; y que la gestión económica de mi país y de mi región posibiliten empleo, educación y sanidad de calidad y sin espera. ¿Importará algo lo que me importa? Seguro que George Orwell me respondería que: «La política es el arte de hacer creer a la gente que se está pensando en ella cuando en realidad se está pensando en otra cosa».