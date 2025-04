Qué quiero en Navidad

Comenta Compartir

La Navidad tiene muchos minuto cero. El de Mariah Carey cantando 'All I want for Christmas is you' es solo uno más, pero también un ... auténtico himno navideño, y la canción más reproducida desde que la película 'Love actually' la incluyera como tema central.

Todos los años la programan en televisión, no solo por Navidad. Aunque sea típicamente pro navideña, no es la típica película de los fines de semana que las cadenas comienzan a emitir desde noviembre, pasteladas de familias felices, que no es que se parezcan, son idénticas y se repiten sábado tras sábado: distintos actores, idéntico envoltorio. Al menos, descansamos del paquete de psicópatas, asesinos y desequilibrados, y de la colección de madres e hijos separados injustamente del resto del año. 'Love actually' es vieja, me cuesta imaginar que alguien aún no la haya visto. Es un collage de personajes bien perfilados y con los matices precisos para que el espectador, durante dos horas, conozca los entresijos de vidas y sueños ajenamente felices o desdichados y asista en primera fila, es un decir nunca mejor dicho, a inicios de historias inesperadas. Nada nuevo, son solo relatos de amor, tan viejos como la vida, que no dejan de repetirse. La acción se sitúa en distintos barrios y calles londinenses, incluida Downing Street y su televisada puerta número 10, cuyo ilustre habitante comienza a sentir algo por su empleada, chica para todo porque sus funciones no resultan bien definidas; en esa ambigüedad laboral ambos tontean, el premier parece un premio, solo es un falso amigo que para evitar tentaciones la despide cobardemente. Es ficción, aunque el miedo a lo desconocido es real y humano, nadie se libra, ni el premier británico, aunque sea de mentira. Habrá quien piense que esta película es tan empalagosa como las de los sábados de Antena 3, pero pone al espectador de buen humor, ¡falta hace! No estará en las listas de grandes títulos del cine, tampoco la Navidad es la mejor época del año y cada diciembre la derrochamos. Será, quizá, que nos recuerda cuánto nos parecemos las personas a los personajes, tropezamos en las mismas piedras, pasen veinte o cien años. Canta Mariah Carey que no colgará un calcetín en la chimenea, ni hará una lista de regalos, ni esperará a los renos mágicos de San Nicolás, ni siquiera quiere que nieve. Lo de la nieve habría que replanteárselo, ahora necesitamos que nieve, y no porque quede bonita la foto. Pero solo se trata de una canción y solo se trata de una película en la que el premier británico, con cara y cuerpo de Hugh Grant, se desmelena; para hablar de política ya está Rishi Sunak, felizmente casado, o lo parece. Si Carey adelanta la Navidad cantando, también yo me anticipo en esta Zona. Canciones y películas aparte, escucharemos la canción en bucle y volveremos a comprar en exceso, alumbraremos las ciudades como ferias, regalaremos en Santa Claus o en Reyes, o en ambas fechas, y yo adornaré mi casa con los cuatro espumillones de todos los años.

