Yo también quiero un milagro

El domingo, en la columna que clausuraba mi participación veraniega en el diario HOY, que he titulado 'Cuaderno de vida', eras tú, Felisa la protagonista. ... Allí hablaba yo de mi último encuentro contigo, de un padrenuestro inolvidable, y de tu conversación profunda y espiritual, en la que aceptabas la realidad de un diagnóstico que ya se presentía sin escapatoria, pero te resistías a no querer vivir y pedías un milagro. Muchos hemos estado en cadena contigo, frente a la radicalidad de naturaleza, deseando el milagro que la mejorara y te diera la prorroga que tú suplicabas. No tenías fuerza para orar y nos pedías a muchos que lo hiciéramos por ti. El misterio de la vida ha marcado tu partida para ayer mismo, fulminante. Pero has luchado hasta la expiración total amando la vida y agarrándote a todos los que amabas. Y ahora somos nosotros, los que deseamos el milagro.

Hoy me pongo ante ti y ante tu vida, ante tu proceso vital y ante la vivencia de tu enfermedad, ante las conversaciones directas y profundas de tu interior elaborado, y deseo que seas tú la que ores ante el Dios de la vida, para que seamos capaces de descubrirte y sentirte viva y resucitada más allá de tu muerte. Necesitamos el milagro de poder meter nuestros dedos en las heridas de tus manos, esas con las que un día decidiste unirte para siempre a Gabriel como esposo y que el último día con sonrisa me decías que lo amabas de verdad cuando yo te preguntaba por él. Me urge poder adentrar mis manos en ese costado tuyo abierto que tiene tatuado eternamente el nombre de Rocío, tu hija querida del alma, por la que dabas hasta tu muerte, para que fuera fuerte y alegre, para que tuviera vida. Necesito sentir que ahora está protegida y bendecida por ti con fuerza de eternidad y alas de libertad, para poder levantarse cuando se caiga, como ocurrió en la última marcha solidaria en la que la acompañaste y me admiró como le decías que tenía que levantarse sola cuando cayó por un fallo en el acerado. Y quiero verte reflejada y resucitada, alegre, en la niña de los ojos de tu madre, en las lágrimas de tus hermanos, en el orgullo de tu familia querida, que tuviste que dejar en Andalucía para venirte a vivir y formar tu familia en Extremadura. Me asegurabas que no tenías miedo a la muerte y que la aceptabas, que sabías que la realidad es débil y muy dura para millones de personas, aunque tenías un dolor grande por tener que partir. Pero si era la voluntad del creador te ponías en sus manos. Yo hoy pido el milagro de saber verte resucitada y sentir que voy a tener tu fuerza, esa en la que fuiste educada en tu seno familiar, para vivir lo que me toque en el dolor de la debilidad. Rocío será tu herencia y tu joya para todos nosotros, gracias y VIDA.

Opinión HOY