En la entrevista reciente de Luz Sánchez-Mellado a Leticia Sabater, esta decía no creerse lo del #MeToo. «Tú no haces nada que no quieras ... hacer». Sánchez-Mellado le recordaba que hay quien no puede permitirse que le despidan si no tolera el acoso. «Siempre puedes ponerte a fregar», remataba Sabater.

Leo en el diario.es sobre una selección de azafatas que la empresa Meccti hizo en Madrid para Kuwait Airways. Que si las dejaron en ropa interior para ver si tenían cicatrices o tatuajes, que si les miraron los dientes, que si les dijeron que adelgazaran, que si a una le dijeron que no les gustaba su sonrisa, a otra que tenía mucho vello facial y que Kuwait no contrata gente con vello. La Inspección de Trabajo está investigando de oficio porque no hay denuncias. La Inspección de Trabajo de Cataluña puso una multa de más de 7.000 euros a un señor que pedía un «maestro pastelero». ¿Y esto? Entre volar y fregar, quiero fregar. Toda la noooche.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social