Te quiero para mí

Comenta Compartir

Cuando naciste, mujer, naciste libre. A lo largo de los años pasaron muchas cosas dentro de tu pequeño mundo. Lograste alcanzar algunas metas y otras ... no, pero todas las que conseguiste te supusieron esfuerzo, dedicación y renuncia. Creciste feliz. El entorno era saludable y tú ibas andando tu camino... Y llegó el amor. Te enamoraste por primera vez de un hombre que te adoraba, te repetía que sin ti no le era posible vivir. Trataba de hacérselo saber a tus amigas y a tu familia. Llegó a convencerlas de la inmensa suerte que había tenido en este sorteo del amor. A todas deslumbraba. Menos a ti. Te diste cuenta enseguida de que ese amor no te hacía feliz. Bien sabías tú que los gritos, insultos y, en algunos casos, patadas no le hacían bien a tu corazón. Eras demasiado joven para acallar tanta violencia. Se arrepentía al instante y prometía no volver a cruzar la línea. Pero las cosas nunca fueron a mejor. Decidisteis tener un hijo en un intento desesperado de poner cordura a tanta sinrazón. Pero la jugada estaba bien planteada por él, de manera que el miedo se apoderó de todos los poros de tu piel molida. Nadie podía imaginar lo que tú vivías cada día. Escuchabas en la tele cómo una mujer tras otra iban engrosando la lista de muertes a manos de sus parejas. Y temblabas. El miedo era atroz. Pero decidiste tomar las riendas una mañana como cualquier otra. Te personaste en comisaría para denunciarlo. Aún recuerdas cómo tus brazos y piernas flaqueaban mientras relatabas los episodios de violencia doméstica que sufrías. Han pasado algunos años ya. Tu hogar se llenó de colores. Tu valentía mereció la pena. Protegiste tu vida y la de tu hijo. Ana, Sara, Mercedes, Claudia, Gema... el amor es otra cosa. Las ventanas de los colegios mayores se abrirán de par en par, pero no para hacer apología del machismo, sino para proclamar el respeto y la libertad, porque tú, Teodora, Mª Mercedes, Carmen, Eva María y tantas otras maltratadas junto con todos nosotros saldremos hoy a la calle para denunciar el horror de una sociedad enferma donde todos debemos dar un paso al frente y contribuir a una convivencia saludable y libre entre hombres y mujeres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director