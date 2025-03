¿Quién quiere vivir en un pueblo?

Las maravillas de nuestros pueblos suelen ser un tema recurrente para explicar uno de los grandes atractivos de Extremadura. La belleza de una zona rural ... en la que respirar la paz que no se consigue en las grandes ciudades, esas de las que vienen tantas personas durante tantos fines de semana cada año y de las que incluso algunos se escapan para siempre. Los menos claro, los que deciden un buen día romper con la vida frenética que se asocia a las grandes urbes, de las que aquí no tenemos, y empezar de nuevo en algún paraje de ensueño, de los que aquí tenemos muchos.

Pero resulta, lo llevamos constatando desde hace años, que esa belleza no es suficiente no solo para atraer a nuevos vecinos, sino ni siquiera para retener a los que ya hay. Porque a la inmensa mayoría nos gusta residir en localidades en las que acceder al mayor número posible de servicios.

Por eso, para mantener la población en las más pequeñas, no es cuestión de tener a la puerta de casa un hospital, tres oficinas bancarias, un colegio, un instituto, un porrón de tiendas, grandes centros comerciales, decenas de restaurantes, bares de todo tipo, cines, teatros o pistas de atletismo. Pero sí de disponer de un centro de salud al que acudir si estás enfermo y que un médico te pueda atender, un colegio en el que puedan estudiar nuestros hijos, comercios en los que comprar alimentos y una oficina bancaria en la que realizar las gestiones varias que a todos nos tocan, que resulta que hay personas que no lo saben hacer de otra manera a día de hoy, o un cajero en el que retirar dinero.

Casi los mismos años que llevamos perdiendo población, llevamos hablando de la necesidad de tomar medidas para hacerle frente. La cosa, claro está, no solo es complicada, sino que da la sensación de que revertir la despoblación que acucia a una Extremadura que es sobre todo rural parece imposible y que aumentar el número de vecinos que reside en las localidades más pequeñas es una utopía. Incluso aunque se disponga de una oficina bancaria o un cajero.

No considero que la cuestión dependa de tener en esos pueblos una forma de vida. Obviamente sin ella no es posible, pero aun con ella la mayoría nos decantaríamos creo por residir en la localidad de mayor tamaño que estuviera más cerca para tener acceso al mayor número de servicios posibles. Esos que para que sean sostenibles requieren contar con un número mínimo de vecinos a los que ir dirigidos. La administración pública trabaja por mantener los que dependen de ella, pero cuando se trata de la iniciativa privada, la rentabilidad manda.

Un amigo que trabaja en un banco me explica que los gastos que hay que asumir para mantener una oficina en muchos pueblos no compensa ni de lejos la actividad que hay. Teniendo en cuenta que los bancos, como cualquier otra empresa, están para ganar dinero porque no son oenegés, son los números y no el dar servicio a una población los que marcan sus decisiones. Y cuando la actividad mayoritaria de una oficina bancaria en un pueblo pasa por poner al día la cartilla de los vecinos, simplemente las cuentas no salen.

Consciente de esta realidad, de que el cierre de oficinas bancarias va a seguir en Extremadura se mantengan o no las protestas de los vecinos, la Diputación de Cáceres prepara un concurso para tratar de que los municipios recuperen la atención presencial uno o varios días a la semana, con la reapertura de sucursales o con agentes financieros. Es decir, dar dinero público a una entidad para que preste el servicio en las localidades que ya se han quedado sin las oficinas y «a los municipios que vayan entrando en exclusión porque todo indica que no se va a parar aquí», avanzó el presidente de la Diputación cacereña, Carlos Carlos, cuando dio a conocer el proyecto en el que se trabaja. También dijo que se mantendrán reuniones con las entidades financieras para conocer su disposición «en esta lucha, que es la lucha por nuestro mundo rural».

Creo que es una obligación de la administración garantizar el acceso a unos servicios mínimos a quienes residen en ese mundo rural al que pertenecen a día de hoy más de la mitad de los municipios extremeños, porque más de la mitad tienen menos de mil habitantes, buena parte de ellos en la provincia cacereña. Pero no creo que la sangría poblacional de la Extremadura rural vaya a cortarse por mantener unos servicios mínimos en esas localidades. Está claro que hay que garantizarlos a quienes residen en esos pueblos, pero no parece que vayan a ser suficientes para revertir ninguna tendencia. Porque el crecimiento natural sigue siendo negativo, porque las opciones laborales en la Extremadura rural, teletrabajo incluido, son muy escasas y porque la situación de quienes trabajan el campo, de ganaderos y agricultores, no invita al relevo. No sé si con más alicientes siquiera será posible aumentar la población de esos pueblos a los que nos encanta ir para desconectar, en los que disfrutar de un fin de semana recorriendo sus calles y admirando su belleza, pero en los que pocos realmente elegirían vivir.