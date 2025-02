Nadie quiere un pobre al lado

NOS molestan. Si se acercan a pedir un euro cuando estamos en el velador, si duermen en el cajero y si pasan el día sentados ... en un parque. Ninguno queremos a los pobres cerca, pero en algún lado tenemos que atender a los que no tienen nada.

Los vecinos del Gurugú y las barriadas al norte de las vías del tren han logrado esta semana que la Junta de Extremadura retire el apoyo a un edificio social que el Ayuntamiento construirá en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Padre Tacoronte.

Los residentes han logrado su propósito con la colaboración del PSOE. Su candidato en Badajoz, Ricardo Cabezas, se sumó a esta negativa y ha sido su mayor valedor. Estoy de acuerdo con el alcalde, Ignacio Gragera, y con el portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, cuando dicen que Cabezas ha usado este proyecto como un arma arrojadiza contra el gobierno local. Sospecho que, incluso, ha sido uno de los promotores de las protestas.

Ya no sabremos si la administración regional actúa guiada por un criterio objetivo o por apoyar al candidato del PSOE

De todos es sabido que el candidato socialista a la Alcaldía se ha criado allí y tiene mucha relación con los líderes vecinales de la zona, que este verano dio una rueda de prensa para alinearse con ellos y que firmó en el listado para mostrar su oposición al albergue. Un par de meses después, Cabezas ha logrado su objetivo y la Junta ha descartado el proyecto.

Con esta decisión, la administración regional transmite la sensación de que toma decisiones sobre Badajoz influida por su candidato y sus intereses electorales. Esto sienta un precedente que pondrá en duda otras medidas que pueda adoptar la Junta de Extremadura en la ciudad en los próximos meses. A partir de ahora no sabremos si el Ejecutivo regional actúa guiado por un criterio objetivo o si lo hace por apoyar a su candidato.

La directora general de Infancia y Familia, Carmen Núñez, que formó parte de la lista electoral del PSOE en Badajoz en 2015, apoyaba inicialmente el proyecto y ahora lo descarta. Según dice, los vecinos no han entendido la iniciativa. Porque allí no van los pobres que están siempre en la calle, sino aquellos que ya han empezado a trabajar en su integración y necesitan un último empujón para salir delante.

Bien podría la Administración regional y el PSOE sacar toda su maquinaria para explicar a los pacenses los pormenores de la iniciativa. Pero, en cambio, decide dejarla de lado. Construirán el albergue transitorio en Badajoz porque hace falta, pero no en esa ubicación ni ahora.

Como debe sobrar el dinero, al Ejecutivo autonómico no le importa desaprovechar dos millones de euros que vienen de Europa para construir las instalaciones. Ni tampoco que el proyecto ya esté en marcha, con el arquitecto contratado.

Todo esto casa muy mal con la idea de que el PSOE es un partido alineado junto a los que menos tienen. Incluso con ese lema que repite Fernández Vara de que son el partido y el gobierno de las personas. En Badajoz, de hecho, están dando una patada a quienes necesitan aliento para mejorar su vida.

Y si la Junta gobernada por el PSOE ha actuado guiada por su candidato a alcalde en Badajoz, el PP ha vuelto a dejar escapar la oportunidad de demostrar que está gobernando en la ciudad.

Antonio Cavacasillas, primer teniente de alcalde, ha criticado a Cabezas. Pero le ha faltado una defensa encendida del proyecto. De él depende Servicios Sociales, el área que va a construir el inmueble, y es el que ha recibido directamente el revés de la Junta. No estaría mal entonar el mea culpa por haber dejado que el portavoz de los socialistas le tumbe la iniciativa. Si todo este proyecto se ha explicado mal a los vecinos, ahí podría estar el Ayuntamiento para remediarlo.

En lugar de ello, el candidato pendiente de ratificación por Madrid tarda en reaccionar. Como le suele pasar cuando tiene que gobernar. Es en actuaciones como esta cuando se ve que Cavacasillas se ha puesto el traje de candidato y se ha olvidado de la gestión.

Tener a los más desfavorecidos sin un lugar que mejore su integración no es solo profundamente insolidario, sino la demostración de que no son bienvenidos en ningún sitio y de que en época pre electoral los candidatos no quieren molestar al resto de los ciudadanos.