¿Quién me quiere despertar?

Comenta Compartir

Desde hace ya dos años estamos viviendo una pesadilla que no tiene fin. De cualquier pesadilla te despiertas, o lo hace un ser querido para ... que no sufras. ¿Alguien se imagina que tengas una pesadilla y quien tienes alrededor en vez de despertarte metiera más monstruos en tu sueño? A que no es concebible y sobre todo si se supone que quien tienes alrededor te quiere o te tiene que proteger. Pues esto es lo que está ocurriendo: nadie da una salida, nadie te despierta. Al contrario, cada vez te hunden más: cuando no es porque te encierran tres meses, es porque si no obedeces a decisiones, digamos un poco raras, te sancionan. Otras veces con los datos estadísticos (datos que no nos explican y solo oímos grandes números), o con variantes que no terminan nunca, o con imágenes cuando se habla del tema, siempre de UCIs con personas moribundas.

¿No es suficiente el miedo que ta tenemos? ¿Hay que seguir aumentando? Nuestra salud mental también está en riesgo y les aseguro que en riesgo grave. ¿Nadie hace examen de conciencia? ¿A nadie le importa? Sobre todo a los que gobiernan y a quienes nos informan. ¿No son quienes nos tiene que proteger? ¿No son los que nos tienen que despertar? Por favor, solo razonemos un poco y pensemos que sociedad queremos tener mañana. ¿Dónde está la alegría y el optimismo de España? La envidia ya la tenemos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión