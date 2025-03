¿Quiere bolsa?

Comenta Compartir

No sé cuántos años hace ya, pero nos dijeron que en los supermercados y todo tipo de tiendas se empezaban a cobrar las bolsas de ... plástico para combatir la contaminación ambiental. No es cierto. Se siguen vendiendo bolsas de plástico a 10 o 15 céntimos, incluso 20. No se comprende que las asociaciones de consumidores no tengan nada que decir al respecto. En el siglo pasado el comerciante tenía el detalle de envolver la compra, mucho antes de la existencia de bolsas de plástico, como forma de consideración hacia el cliente. Por todas partes roban tanto en este país que no sabemos si nos quieren devolver al cenacho de nuestros bisabuelos, incluso algunos, con mucho gusto, nos devolverían a las cartillas de racionamiento.

