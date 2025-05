Querido Alfonso

Comenta Compartir

Mi querido amigo Alfonso se ha marchado sin hacer ruido, en silencio, sin molestar, como era su costumbre, él que ha sido estimado por cuantos ... le conocieron, que siempre estaba dispuesto a ayudar, que se prestaba raudo a ofrecer su habilidad y talento a todo cuanto le pedían. Muchos de sus amigos no saben que se ha marchado para no volver, qué faena que no vuelva Alfonso. Aprovecho para comunicarlo a sabiendas de que se van a entristecer hondamente. Se fue Alfonso Saavedra, el que tantos años estuvo de dependiente en La Giralda, el de aeromodelismo, el capataz de los pasos procesionales de Semana Santa en la iglesia de Santo Domingo, el que trabajaba en Cultura, presto siempre a realizar labores que ni tan siquiera le correspondían por su categoría profesional. Pero es que Alfonso fue un hombre plurivocacional, experto en muchas cosas, pero sobre todo era doctorado en amistad, lealtad y bonhomía. Sus últimos años no fueron muy buenos para él, su salud le había abandonado, sus piernas no le sostenían, sus oídos no le respondían, ni tampoco sus ojos, que apenas le ofrecían la claridad del día y alguna figura que le costaba identificar. Qué dolor verle así. Nos ha dolido mucho perderle, será difícil olvidarle, porque no abundan las almas nobles como la suya, ni tampoco personas adornadas con sus virtudes y ya no podremos pedir su ayuda para cualquier cosa con la seguridad de su resolución. Ya no nos oirá aunque levantemos la voz como hacíamos últimamente. Seguro que allá le tenían reservado un trono merecido.

Nos vemos, Alfonso.

