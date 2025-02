A mi querida escuela

Empezaría por darte las gracias a mi adultez, por las puertas que, tras nuestro paso por tu morada, nos abristeis. Sin embargo, voy a comenzar ... por rendirte un homenaje con esta carta, recordando el olor a comedor, a pintura, los garabatos en su pared, las caídas en el patio, los revolcones en la arena, la plastilina pegada debajo de la mesa... Por todo ello, te pediría perdón, pero sabías que eso pasaría, fuiste construida para experimentar, enseñar, educar, para formar parte de personas que se dedican a prepararnos para la vida. Fuiste construida para albergar a niños curiosos, experimentadores, repletos de energía, para alborotar tu interior. Tú sabías que cuando esos niños salieran de tu techo, aprenderían sobre un mundo diferente al que conocimos sintiendo el calor de tus paredes. Somos anhelos de aquellos tiempos, donde conocimos a nuestros primeros amigos, agarramos por primera vez un lápiz, supimos ligar las letras hasta construir nuestras primeras palabras, somos gritos, cantos y sollozos entre tus paredes, éramos ignorantes, pero estábamos creciendo. Tú sabías que eso pasaría, cuando el olor a hogar de tus paredes decidió cobijarnos en aquella alfombra tan colorida que teníamos en el rincón de clase, donde todos nos uníamos, cantábamos y jugábamos, con olor a gusanitos, pegamento y gomas de borrar.

Ha sido una gran aventura conocerte, un crecimiento interno que desde el primer día pisando tu suelo debería agradecerte. Todos los niños de este mundo deberían tener el derecho y el placer de conocerte, sentir tu calor de enseñar, jugar, experimentar, amar. Todos los niños deberían tener derecho a aprender de ti y de todas las personas que tienen la dicha de transitar por debajo de tus techos.

Quise darte las gracias por todo lo acontecido, una vez me marché de allí, pero no me di cuenta de tu valía, hasta que crecí. Crecí con luz, una luz que decidí repartir entre la infancia, anhelando tus recuerdos, por ello quise dedicarme a la enseñanza, disfrutando nuevamente de tu armonía interior, teniendo la dicha de enseñar de nuevo bajo tus paredes a los más pequeños. Ahora, ambas nos agradecemos nuestro paso por una vida llena de alegría, armonía, enseñanza y espíritu infantil. Ahora comparto contigo tu sentimiento de hogar, afecto y aventura. Ahora es cuando estoy preparada para agradecerte todo lo que me diste aquellos años en los que me enseñaste la importancia de descubrir y aprender. Ahora te agradezco con mi profesión tener el placer de enseñar junto a ti, el calor de una buena educación, la cercanía de los abrazos en tu interior, de las canciones que hace años cantaba y que ahora utilizo para amenizar mis clases. Ahora disfrutemos juntas de la dicha que el pasó por ti me enseñó, me está enseñando y me enseñará. Gracias por estar aquellos años y gracias a los maestros, que tienen un cobijo donde poder ser creativos, soñadores y mantener guardado su alma de niño por siempre.