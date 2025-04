El no querer olvidar

Comenta Compartir

El 15 de agosto se repite la misma historia. El recuerdo, el homenaje, perfectamente legítimo, de los represaliados por las tropas rebeldes en Badajoz. La ... rebelión no fue contra una república legalizada, sino proclamada, de respetarse el escrutinio total de España, habría salido monarquía. Los que se horrorizan ante el fusilamiento de las «trece rosas» pasan por encima los sucesos de Casas Viejas. En cuanto a las trece rosas, en el otro bando, también cayeron muchísimas rosas, por no hablar de la matanza de Granja de Torrehermosa, Badajoz, entre ellos una niña de tres años, conventos enteros de frailes y monjas. En la matanza de Paracuellos, donde estuvo a punto de morir mi padre, fusilaron a sirvientas, mayordomos, empleados de la banca, el tranvía, telégrafos, viuda con cinco hijos..., se puede ver en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias. Al acabar la guerra mi padre fue letrado de la Causa General y le tocó exhumar la fosa. Por entonces, ya habían matado a cinco de su familia y algunos, con una tortura espantosa. Se libró mi abuela, dio con buena gente y al ver a las dos niñas, una subnormal profunda y otra escayolada en una camilla, le perdonaron la vida. Hay que pensar que los muertos reconocidos, de los muertos de mi familia solo se conoce el enterramiento de uno, también duelen. A una tía mía, la medalla de Sufrimientos por la Patria con cuatro pasadores, marido y tres hijos, no le quitaría la pena de haberlos perdido. ¿No es posible olvidar? Tapar esos recuerdos para que no duelan más; seguir escarbando en la herida, es sufrimiento gratuito; no conduce a nada.

Cartas al director