Queremos las cabezas

Vaya, que Garamendi y la ministra del extraño prestigio ya no son tan amiguitos. Sin encomendarse al Mayo del 68 y su prohibido prohibir, Díaz ... ha vuelto a prohibir el despido. Y Garamendi, al que parece peligrosa y sorprendente esta querencia por regular mercados que deben ser libres, le ha dicho que monte una empresa. Las legislaciones populistas llevan a análisis populistas. O sea, si se prohíbe despedir se acaba con el paro. Vale. Y, si nos vamos a todo ese disparate de las nuevas leyes educativas, prohibimos los suspensos, las notas, las matrículas de honor, la Historia estudiada de forma cronológica... Me encantaría que hubiera una exposición pública de las cabezas, ministras aparte, que elaboran toda esa basura educativa. No digo en una pica. Quiero decir que salgan, que se expliquen, que den sus motivos. Porque no me cabe en la mía que sea la izquierda la que esté acabando con el ascensor social que puede proporcionar la educación.

Opinión HOY