¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
El león y la columna

Quemada, pero no destruida

Alberto González

Cronista oficial de Badajoz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El calor con temperaturas extremas y duración no padecidas hace muchos años, y el fuego que ha arrasado media España, han marcado este verano. El ... calor, debido, no a las pamemas que cuentan los mediambientalistas de la Agenda 2030, sino a los ciclos universales propios de la naturaleza. Y los incendios, al abandono del medio rural, falta de atención al monte, modificación del paisaje, y ausencia de pastores y gente arraigada en el terreno. Y sobre todo a una normativa absurda ajena a la experiencia de quienes lo conocen; la presión de los ecologistas de oficina; la malograda división territorial de España; la ineficacia de los políticos, y la mano de desalmados que se saben prácticamente impunes.

Espacios grises

Quemada, pero no destruida