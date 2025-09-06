Quemada, pero no destruida

El calor con temperaturas extremas y duración no padecidas hace muchos años, y el fuego que ha arrasado media España, han marcado este verano. El ... calor, debido, no a las pamemas que cuentan los mediambientalistas de la Agenda 2030, sino a los ciclos universales propios de la naturaleza. Y los incendios, al abandono del medio rural, falta de atención al monte, modificación del paisaje, y ausencia de pastores y gente arraigada en el terreno. Y sobre todo a una normativa absurda ajena a la experiencia de quienes lo conocen; la presión de los ecologistas de oficina; la malograda división territorial de España; la ineficacia de los políticos, y la mano de desalmados que se saben prácticamente impunes.

En el pasado, basándose en el pragmatismo y la experiencia de los métodos tradicionales, la defensa de campos y montes se recogía en la legislación real, fueros, y ordenanzas municipales, con normas preventivas o de extinción sencillas pero contundentes y eficaces. Y -aspecto importante- penas duras contra los incendiarios, que a diferencia de la lenidad de las de nuestro tiempo, siempre se cumplían logrando un contundente efecto disuasorio.

Sobre el antecedente del Fuero de Sepúlveda del siglo X, el de Usagre, del XIII, que sirve de modelo a casi todos los de nuestra tierra, compuesto por 511 artículos, dedica el primero a perseguir a los incendiarios, estableciendo que, «todo el que quemara monte o campo pague diez maravedís; y al dueño de lo quemado el doble. Y sino lo paga, átenlo de pies y manos y échenle al fuego». Duro, pero muy efectivo.

Así lo repiten las ordenanzas de Badajoz de 1540, que en las de 1767 alivian la pena de muerte a cambio de agravar las medidas preventivas y aumentar las multas para evitar los fuegos.

En el campo no se podía llevar yesca, eslabón, piedra o escopeta; trasladar fuego de un chozo a otro; ni, en medida que sorprende por lo temprana, fumar. Solo en casos muy concretos podían las lavanderas, guardas de viña, ganaderos, pastores, cazadores y otra gente del campo, hacer fuego, pero, «siempre dentro de un hoyo del hondo de una vara, desbrozado, raído y limpio en su circunferencia hasta diez varas de distancia a lo menos, bajo pena de 4 ducados y el doble del daño causado». La cantidad equivalía al salario de un artesano, medio año o el año entero.

En la gestión del monte, prevención del fuego, y castigo de los incendiarios, hoy todo se pierde en la burocracia de miles de despachos, enfrentamiento entre los políticos, buenismo, garantismo, e ineficacia total del sistema, con lo que quemar un monte sale muy barato. Solo el esfuerzo impagable, siempre superando trabas, además, de la UME, Guardia Civil, policía, medios aéreos, bomberos, autoridades locales, vecinos y voluntarios, resulta efectiva.

La afamada cerveza belga Grimbergen, aludiendo a su capacidad de regeneración tras incendiarse la abadía donde se fabricaba, tiene como lema: 'Ardet nec consumitor'. Quemada, pero no destruida. Hoy podría ser también el lema de España.