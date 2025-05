Para la publicación de 'The Queen is dead', obra maestra de The Smiths, Morrissey diseñó la portada del disco a partir de una fotografía de ... la película 'L'Insoumis' en la que aparecía Alain Delon. Le escribió una carta al actor solicitándole su permiso, y Delon se lo concedió con ciertas reticencias, ya que sus padres no estaban de acuerdo con que la imagen de su hijo apareciera en un álbum llamado 'La reina está muerta'. Espero que los respetuosos señores Delon nunca llegaran a oír a Morrissey cantar «Su Real Bajeza con la cabeza entre vendas / Realmente lo siento / Pero suena bastante bien».

Me fascina la reina de Inglaterra y adoro a The Smiths. Qué quieren, una es amante de cosas que no casan entre sí y esclava de sus contradicciones; será por eso por lo que soy vegana de pensamiento y jamonera de estómago, o por lo que me voy a algún sitio para desconectar y acabo tirándome de los pelos si no hay wifi. Pues con la monarquía en general, y con Isabel II en particular, ocurre tres cuartos de lo mismo: quién no sucumbe ante la dignidad de una reina que ha resistido las sacudidas de los cimientos sufridos por la institución como un rascacielos japonés aguanta un terremoto.

Por ello, el jueves por la tarde quería salir un rato, pero la Historia me impidió hacerlo: no podía irme a estirar las piernas cuando la más grande de las monarcas estaba a punto de estirar la pata. Al final, mi santo me convenció y salimos. En la calle, todo seguía igual: unos chavales jugaban al fútbol, los padres recién estrenados paseaban carritos de bebé y las adolescentes de largas melenas se apiñaban en un banco con el móvil en la mano. Se nos ha ido el siglo XX, pero eso solo nos importa a los que lo hemos vivido.