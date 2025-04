Lo de quedar en el hospital

Comenta Compartir

Me gusta cómo ha quedado el antiguo hospital San Sebastián, celebro cada actividad que organiza dentro, aunque no acuda, le deseo larga vida al lugar ... y que para lo que queda de rehabilitación, que es muchísima, le caigan millones de euros de fondos europeos, del cielo o de un boleto premiado, lo mismo me da. Lo que aún no llevo bien es lo del nombre: El Hospital. No lo veo.

El apellido de Centro Vivo que le puso Diputación se acepta pues se exige a sí mismo que la agenda no decaiga para esquivar apelativos como Centro en Coma o Centro Muerto, chuflas que se acuñan en un par de rachas tontas y luego no te sacudes en la vida. De momento, la gente se refiere al hospital, contrayendo el artículo que lo precede y matizando después que no hay nadie enfermo. Pero de primeras, o no te aclaras, o provocas un sobresalto. Quedar en el hospital no sale de natural y picar algo antes de pasarse a ver qué hay en el hospital chirría, por no hablar de que alguien te llame para decirte que está con tu hijo o tu madre en el hospital. Los pacenses dicen que el sitio mola, pero el nombre... y entonces salta un abuelo para aclarar que aquí lo que había era el Perpetuo, el Infanta y el Provincial. Sé que hay espacios culturales donde citarse resulta más desconcertante, como el centro Matadero, en Madrid. Y que apenas ha pasado un año desde que nació –más bien revivió–, el hospital, al cual tampoco sería práctico llamarlo San Sebastián. Lo cierto es que no tengo ni un par de nombres para sugerir y tampoco ha dado tiempo a que la gente de la calle lo bautice a su manera. Mi teoría es que un nombre tan poco sugerente es una estrategia para acabar llamándolo 'lo de Diputación'. En cualquier caso, mejor que no haya habido comisión de expertos de por medio porque la criatura ya estaría gafada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY