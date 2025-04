Nos quedamos sin médicos

Comenta Compartir

En los últimos diez años se han ido de España unos 8.000 médicos, según los datos oficiales, y la jubilación que se avecina en ... torno a cinco años puede ser del 30% de los médicos que están trabajando. Es decir, tenemos un problemón, porque no hay recambio. Dicen nuestros dirigentes que no es por problemas salariales, cosa que no es correcta pues a nadie se le escapa que en cualquier país europeo ganan bastante más que en España. Pero no solo es el problema económico, porque nuestros sanitarios no son unos peseteros. Se necesita urgentemente un pacto de estado para una sanidad pública. La atención primaria lleva años agonizando, y ahora puede acabar en la UCI si no se ponen los remedios. La falta de inversión y la mala gestión de muchos es lo que nos ha llevado a este lugar donde nos encontramos. Culpables son todos los que nos han gobernado. Unos más que otros han contribuido a su deterioro. Pero no es momento de buscar culpables. Es momento de poner toda la carne en el asador o lo lamentaremos. La atención primaria es el primer batallón de choque. Es fundamental y no está funcionando.

Creímos tener la mejor sanidad pública del mundo y no era mala, pero tampoco era el edén y ha tenido que venir una pandemia para recordarnos que no hemos invertido lo suficiente y que hay que dar un giro. Nuestros gobiernos no han hecho bien los deberes y han infravalorado la atención primaria, grupo que es muy necesario y resolutivo para las necesidades sanitarias de la población. Pues además estabiliza a pacientes con patologías graves y es el único acceso posible a la posterior atención hospitalaria. Y para terminar, habrá que mejorar la condiciones económicas de los profesionales sanitarios si no queremos que se nos marchen los más jóvenes, que son fundamentales para la próxima década.

