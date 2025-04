Nos quedamos sin médicos

El déficit de médicos es un tema preocupante y recurrente del que se lleva años hablando en esta región porque es un problema que va ... a más y que nos atañe a todos, porque incide de forma directa en lo que más nos preocupa antes o después, que es nuestra salud. Este déficit ni es exclusivo de Extremadura ni afecta solo a un nivel sanitario. Pero es mayor en esta región que en otras, indice especialmente en la Atención Primaria y se prevé que la cosa empeore por las muchas jubilaciones de médicos de familia que se están produciendo y las que hay a la vista.

Una de las medidas por las que ha apostado el SES para paliar esta situación es aumentar el número de plazas en la región para formar a Médicos Internos Residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria, pensando con lógica que, si formamos a más médicos, más opciones tenemos de cubrir los huecos y de garantizar el relevo. Por eso para este 2022 Extremadura ha presentado la mayor oferta de los últimos años. Hasta 223 plazas MIR de las que 98 han sido para Medicina Familiar. Pero nos hemos encontrado con que de estas últimas, solo se han cubierto 58 y que 40 han quedado vacías. No así en el resto de plazas de Atención Especializada.

Colegios y sindicatos médicos han expresado su preocupación y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reconocido sin tapujos, porque a estas alturas ya no caben, que lo ocurrido es «un signo de alarma». Tanto es así que ha pedido una reflexión, «en la que no echemos balones fuera ni nos tiremos los trastos a la cabeza», por parte de todos los que tienen algo que decir en este asunto –colegios, universidad, sociedades científicas, profesionales...– para tratar de dar la vuelta a la Atención Primaria, esa que entre todos hemos contribuido a desprestigiar hasta convertirla en una opción poco atractiva para los profesionales.

Esto lo corrobora el hecho de que en el conjunto del país han quedado desiertas 200 plazas de Medicina Familiar. Es decir, que hay licenciados que han aprobado el MIR y que, sin embargo, han preferido quedarse sin plaza y seguir estudiando para volver a presentarse a la convocatoria el próximo año, en busca de un puesto mejor desde el que acceder a una especialidad hospitalaria, antes de formarse como médicos de familia, los que son la principal referencia sanitaria para los ciudadanos, los que establecen o venían estableciendo con sus pacientes un vínculo más allá de la sanidad.

Pero ese vínculo se ha venido maltratando en los últimos años, a pesar de los aplausos durante el confinamiento, al ritmo que hemos ido conformando una sociedad de derechos sin deberes, en la que los ciudadanos exigimos más que solicitamos, en la que los niveles de civismo y educación han descendido de forma notable y en la que la crispación se ha disparado. Especialmente, cierto es, después de una pandemia que nos ha dañado en todos los sentidos y unas consultas telefónicas que se han mantenido más allá de lo razonable en perjuicio de los pacientes hasta desesperarnos.

Así que si a una relación médico-paciente muy deteriorada por culpa de todos –de administración, sanitarios y ciudadanos– y una Atención Primaria saturada por lo que la covid obligó a parar y lo que se prefirió no retomar a tiempo, unimos problemas endémicos en la región como es que los médicos en Extremadura perciben sueldos inferiores con respecto a otras comunidades, en la que el déficit de sanitarios obliga a cubrir huecos aquí y allí y no se llega a conocer a los que se atiende, cuando los contratos que se ofrecen no tienen perspectiva de futuro, cuando hay que ver pacientes como churros no pocos días y la carga burocrática deja poco margen para ejercer la medicina, que al fin y al cabo es el objetivo prioritario de quienes eligen esta profesión, podemos coincidir en que es preocupante que 40 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria no se hayan cubierto, pero no sorprendernos. Ante el panorama nada halagüeño que hay, resultan incluso hasta pocas y quienes las han elegido, unos valientes.

Lleva razón Vergeles cuando dice que no valen argumentos ni soluciones simplistas a lo que está ocurriendo, porque la cosa tiene múltiples aristas y que, por tanto, será necesario mejorar las condiciones económicas, pero también incentivar la labor de los tutores, hacer más atractiva la formación de los MIR, impartir Medicina Familiar en las facultades para que se conozca, enseñar a la sociedad a utilizar este nivel asistencial... En fin, que a estas alturas queda tanto por hacer que no parece que pueda ser ni fácil ni rápido revertir la tendencia y evitar que el déficit de médicos de familia se agrande. Pero sin ellos la atención sanitaria no está garantizada en el conjunto de la región. Así que urge cuanto antes reflexionar, consensuar medidas y aplicarlas para hacer posible una Atención Primaria en la que el paciente pueda ser atendido y el médico pueda ejercer la medicina y recuperar así ese vínculo que resume seguro la vocación de muchos.