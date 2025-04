Es pertinente preguntarse qué queda de Podemos? Lo digo porque a más de uno podría parecerle una pregunta que no viene a cuento, capciosa incluso. ... Al fin y al cabo se trata de un partido en el Gobierno, con una vicepresidenta y cuatro ministros, que lidera en el Congreso a un grupo de 34 diputados y tiene, además, casi un centenar de diputados autonómicos y cerca de 500 concejales en España. Por si fuera poco, está en sus manos la llave de la legislatura, que se acaba cuando Podemos quiera. En resumen, el partido morado gestiona una parcela de poder que para sí quisieran muchos.

Podemos no es Ciudadanos, está claro, sin embargo cabe pensar que no lo es por ahora (Podemos = C's + tiempo) porque es una cáscara cada vez más vacía. El abandono de la tarea política de Pablo Iglesias ha mostrado con crudeza la debilidad de las formaciones políticas entregadas a los hiperliderazgos, y el suyo ha sido tan desmesurado (¡incluso sometió a referéndum si se mudaba a vivir a un chalet y hubo gente que participó en la consulta!) que cuando salió, en la habitación apenas había nadie. Iglesias se fue porque, según dijo, había llegado a un punto en que representaba más un problema que una solución. Pues bien, su marcha tampoco ha resuelto nada: Ione Belarra, su sucesora en la secretaría general, es una política espectral refugiada en un ministerio; e Irene Montero, cuya principal virtud es que a lo largo de su vida política ha sabido concentrar junto a Iglesias la inquina de los conservadores, da la impresión de que su capacidad de irritación está amortizada y cada vez se parece más a un tornillo zafado, que da vueltas y vueltas sin provecho.

La precampaña electoral en Castilla y León muestra con crudeza el vacío de Unidas Podemos. Si se ve en la necesidad de mandar a Pablo Iglesias a dar los mítines, que es como decir que lo mejor del presente de Podemos es el pasado o que la única solución al problema es el problema, es que la cosa pinta mal: el hasta no hace mucho vicepresidente y agitador más inquieto a la izquierda de la socialdemocracia ha devenido en voluntarioso tertuliano con un tamaño político situado en las apenas 200 personas que logró reunir en Valladolid.

Yolanda Díaz es candidata a presidenta del Gobierno por Podemos y, a la vez, su primera dinamitera

La presencia de Iglesias en Valladolid es tan estruendosa sobre lo que es ya Unidas Podemos como la ausencia de Yolanda Díaz, sobre la que recae la llamativa situación de ser sucesora como candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno (Iglesias así lo determinó antes de irse y cederle la vicepresidencia) y, al mismo tiempo, su primera dinamitera desde dentro. Díaz no quiere arrimarse a Podemos salvo para aprovechar lo que quede útil bajo los escombros. Y en Castilla y León, donde corre el riesgo de no obtener escaños, es muy posible que no encuentre nada aprovechable. La experiencia que tuvo en Galicia, en cuya campaña desembarcó como la hija pródiga que vuelve a casa con un botín de votos que se había desvanecido cuando se abrieron las urnas, le ha debido enseñar que no tiene que acercarse donde le espere el fracaso. La pregunta es dónde puede ir que no lo sea, dónde que quede algo de Podemos.