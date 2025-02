No queda sino batirnos

Esta frase, puesta en boca de Quevedo, por Arturo Pérez-Reverte en su novela 'El capitán Alatriste', muestra como hubo una época en que la ... reacción «normal» ante las ofensas era batirse en duelo por un asunto de honor, «honor» que englobaba un extenso catálogo de supuestos: ofender a una dama o insinuar algo sobre su honestidad, sugerir que alguien era un cobarde o un simple roce en el hombro como el de D'Artagnan a Athos en 'Los tres mosqueteros'; en realidad, hubo duelos por todo tipo de causas, pues aunque casi siempre estuvieron prohibidos por ley, eran socialmente aceptados y de una u otra forma «reglados» y «pactados» en arma, hora, lugar y modalidad.

Si en otro tiempo a estos duelos se les llegó a llamar «combates entre caballeros», pues se suponía que las clases bajas no tenían honor que proteger, hoy no hay clases sociales, ni ciudadano que no considere los duelos y sus razones un asunto del pasado y sin embargo, no paramos de constatar, día a día, en los medios de comunicación como siguen existiendo, como en cualquier bar, discoteca, zona de copas, etc. se producen no «duelos reglados y pactados» entre «caballeros», sino peleas, trifulcas, riñas con resultados de heridos (en muchas ocasiones de arma blanca) e incluso muertes por las causas más nimias y difusas: una mirada a una chica, un roce al pasar, una discusión por la apariencia, la ropa, los signos o emblemas que alguien porta, una foto que parece están haciendo a alguien, un comentario que se cree hacen sobre uno, etc., etc. Excusas siempre hay para buscar esa pelea, la mayor parte de las veces resuelta de forma cobarde abusando del número, la sorpresa y el arma blanca.

Mucho se puede hacer a todos los niveles para prevenir este y otros tipos de violencia desde la infancia y la adolescencia, empezando por construir la tolerancia desde la familia y la escuela, adaptando la educación a los actuales cambios sociales, enseñando a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, enseñando a respetar ciertos límites con normas sociales claras y coherentes reflejadas en unas leyes que contribuyan a diferenciar entre agresores y víctimas, luchando contra la «conspiración del silencio», pues la impunidad ante la violencia genera más violencia, en pocas palabras: enseñando a detectar y a combatir los problemas que conducen a la intolerancia y a la violencia, educando en la empatía y el respeto a los demás, a sus derechos, a los derechos humanos. Siendo conscientes que cualquier violencia que presenciemos, que toleremos, que no denunciemos, no afecta a esa persona, nos afecta a todos, pues de una forma u otra, si falla la justicia, si falla el respeto a la vida y los derechos de esa persona ¿Qué o quién impedirá que en el futuro falle el respeto a los nuestros?

No queda sino batirnos... ¡Sí! Pero contra la intolerancia, la injusticia y la violencia.