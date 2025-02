Queca y el Rey

Como muchos cacereños que conocieron a Queca Campillo (en mi caso solo de refilón, la entrevisté una vez y desgraciadamente tuve que cubrir su funeral ... en 2015) yo también me he quedado boquiabierta estos días viendo el documental de HBO 'Salvar al Rey'. En él se desvela la larga e íntima relación de la fotógrafa cacereña con Juan Carlos I, el emérito ahora autoexiliado que pasó de la gloria a los infiernos por sus causas legales (todas archivadas excepto la de Corinna en Reino Unido) y por sus relaciones extramatrimoniales, vox populi durante años pero siempre silenciadas por ese velo de impunidad que le concedió el sistema y del que claramente se aprovechó. Un poder del que se emborrachó más que ejercerlo de manera magnánima como hacen los grandes de espíritu.

Que la revista 'Pronto' se haya hecho eco de la historia con una de sus impactantes y un poco cómicas portadas y el titular 'Las confesiones de la amante más desconocida del rey Juan Carlos' ya da cuenta del tsumani sensacionalista y morboso que generan revelaciones como las que han podido verse en un trabajo audiovisual que parece sólido, creíble y bien documentado y que, insisto, somos muchos los que hemos visto con la mandíbula descolgada y ojos como platos. Clavaditos en el sofá, literalmente.

El documental no ha cambiado mi impresión sobre esta fotógrafa, que se batió el cobre en la Transición en un mundo de hombres, que viajó a lejanos países y dedicó su tiempo, además de sacar fotos a los poderosos, a retratar a las mujeres y sus desigualdades. Cuando la entrevisté en 2004 yo era una joven periodista recién llegada a HOY y ella me pareció una mujer curtida en mil batallas, fuerte, interesante y con muchas cosas que contar. Repasando esa publicación en el periódico vi que hablamos del Rey también, con una naturalidad y una normalidad que, claro, ato cabos ahora, delataban esa cercanía. Estaba claro que no hablaba de oídas.

Más allá del shock sentido al contemplar esas tres horas de 'Salvar al Rey' la buena noticia, lo que saco como gran conclusión, es la capacidad que vamos teniendo como país para desmontar grandes mitos e instituciones que parecían intocables y blindadas. No sé si la Monarquía fue en algún momento de nuestra historia reciente ejemplar, pero ahora tiene que demostrarlo y no le ha quedado más remedio que avanzar en transparencia y ética en pos de su propia supervivencia. Aunque Juan Carlos I no afronte ninguna condena judicial sí pesa sobre sus hombros la condena social de una ciudadanía mucho más exigente y 'fina' que ya no acepta todo lo que le echen.

Pasa lo mismo con la Iglesia, y me voy de lo grande a lo pequeño, a lo cercano. Nos escandaliza que un sacerdote que fue condenado por compartir material pedófilo en Internet hace 20 años vuelva a ejercer en dos localidades cacereñas, Almoharín y Valdemorales, pero el hecho de que haya trascendido y de que se pidan explicaciones habla de esa capacidad de reacción de una sociedad que ya no se conforma con todo ni tolera que sus derechos sean pisoteados por los grandes poderes. En esto, sin duda, vamos a mejor, aunque estemos en un momento negruzco y apocalíptico en el que parece que el mundo se va a la porra.