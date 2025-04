Cada vez proliferan más las personas que se creen perfectas y que están en posesión de la verdad, una absurda e inútil presunción porque es, ... quizá, en la superación de la imperfección en donde se encuentren las respuestas.

Es desde esta perspectiva desde la que se contempla la sensación cada vez mas extendida de que todo es relativo, un visión un tanto pesimista aunque se quiera revestir de filosófica, porque es una manera de pensar en la que todo depende de las circunstancias, como si no pudiéramos intervenir, cada uno de nosotros, para que los que nos depare la vida sea una cosa u otra, y no lo que nos depare el destino. No se puede ir por la vida con la verdad absoluta como bandera, porque a las primeras de cambio se pueden torcer las cosas. Y dadas estas circunstancias, cabría preguntarse, que si nada es relativo ni absoluto, ¡¡qué es lo que es!!