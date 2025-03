A Putin le estorba Zelenski

Comenta Compartir

La supuesta oferta de entablar «conversaciones de paz» de Vladímir Putin para detener la destrucción de Ucrania adquiere su verdadera dimensión si se pone en ... contexto. Las condiciones del Kremlin para un «alto el fuego» ya se conocían: apropiarse definitivamente del territorio ocupado en los últimos diez años y garantizarse una tregua para movilizar y entrenar a nuevos efectivos para una futura ofensiva; o un propósito a mayor escala. Kiev tendría prohibido rearmarse, por lo que el presidente ruso no plantea diálogo alguno sino que reclama una capitulación. A Putin le incomoda la conferencia de paz a celebrar próximamente en Suiza con medio centenar de países, aunque pretenda reducirla a un «ejercicio de relaciones públicas». Y le desquicia la resistencia ucraniana encarnada en Volodímir Zelenski, al que quiere deslegitimar porque, en plena guerra, no convocó elecciones. «¿Negociar con quién?», se pregunta en un ejercicio de cinismo durante una visita a Bielorrusia a la que arrastra al exmandatario Viktor Yanukóvich, aquel que huyó a Rostov en plena revuelta europeísta del Maidán. Esta propuesta envenenada, destinada a dividir a Occidente, no merece crédito alguno.

