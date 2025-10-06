HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Editorial

Putin asume más riesgos

Los aliados de Ucrania deben acelerar una respuesta adecuada a la creciente amenaza rusa en espacios aéreos y marítimos europeos

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Imposible pensar ya en incidentes aislados. Ni especular con posibles «errores», como intentó Donald Trump cuando diecinueve drones violaron el espacio aéreo de Polonia el ... 11 de septiembre. En las últimas semanas cada vez más países que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN sufrieron incursiones de distinta gravedad por parte de aparatos no tripulados: Rumanía, Noruega, Dinamarca, Alemania o Bélgica. Tampoco Estonia se libró de un episodio aún más severo, doce minutos de sobrevuelo de tres cazas rusos armados el día 19, la misma jornada en la que otros dos aviones de combate se acercaron a una instalación petrolífera polaca. F-35 de la Alianza Atlántica tuvieron que expulsar a los intrusos. El Kremlin niega una y otra vez la paternidad de este peligro creciente.

