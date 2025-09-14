HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Putin se asoma, la paz se aleja

La pérdida de influencia de Trump por su errática política internacional y la falta de reflejos de la UE dan alas a Rusia para intimidar a Occidente

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:57

La operación 'Centinela del Este' desplegada por la OTAN tras la incursión de drones rusos en Polonia es la primera respuesta coordinada de los socios ... de la Alianza Atlántica por la vía militar a los intentos de Vladímir Putin de «amedrentar» al resto de Europa. Pero también supone una triste constatación después de tres años de invasión rusa en Ucrania: el fracaso de los esfuerzos de la diplomacia para poner fin a las hostilidades abiertas por Putin y poder garantizar así un espacio de seguridad en territorio ucraniano que permita contener también la amenaza sobre la UE.

