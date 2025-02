Putin o el arte de amenazar

Se atribuye a Leonardo da Vinci la sentencia «la amenaza es el arma del amenazado». En esta columna van a aparecer otras muchas comillas para patentizar la retórica provocadora de Putin. Veamos. Putin ha amenazado con la confección de una lista de países «inamistosos», en ... la convicción de que todo aquel que esté en su lista negra se pondrá a temblar. Amenaza a Finlandia y Suecia con «medidas político-militares» si continúan con la intención de ingresar en la OTAN. Amenaza con «respuesta militar dura» ante cualquier «medida hostil» de la Alianza Atlántica. Amenaza con «consecuencias nunca vistas en la historia» si algún tercer país interviene en el conflicto. Amenaza a los estados bálticos por desatar la «rusofobia». Considerará «declaración de guerra» la creación de una exclusión aérea. Etcétera.

Proferir amenazas es gratis. Ahora bien, ¿está Putin en disposición de cumplir todos esos desafíos cuando su ejército tiene grandes dificultades para doblegar a un país como Ucrania, veinte veces inferior en potencia militar? La respuesta sería negativa si no tuviera a mano un botón capaz de activar seis mil cabezas nucleares. Ese es el quid de la cuestión. Ese y el no saber qué puede pasar por su cabeza si se ve acorralado.

En la historia reciente mundial ha habido ejemplos de temibles tigres que resultaron ser de papel. Por ejemplo, Gadafi amenazó con la guerra civil tras aplastar manifestaciones en su contra, amenazó con la pena de muerte a quien participase en las mismas, amenazó con atacar objetivos civiles en el Mediterráneo, así como a oleoductos y refinerías, y hasta con una guerra para liberar Andalucía y las Canarias. Lo mismo podríamos decir de Sadam Hussein, que amenazó con extender la guerra por todo el mundo, «por tierra, aire y el agua».

Aquellos dirigentes profirieron todas esas intimidaciones poco antes de caer, y estoy convencido de que lo mismo va a pasar con Vladimir Putin. Es cuestión de tiempo. Lo que el mundo tiene que conseguir es minimizar los riesgos y peligros que suponga esa caída. Rusia ya está aislada internacionalmente y sometida cada vez más a un ostracismo deletéreo en un mundo globalizado como el presente, que conduce al país a pasos agigantados hacia un estado fallido, e incluso China empieza a mirar para otro lado. En la federación rusa son conscientes de ello porque no todos los ciudadanos están engañados; aunque no puedan ver la BBC ni usar Facebook o Twitter, saben lo que está pasando. Saben que Putin ha calculado mal con su atroz destrucción de Ucrania. Ahora no pueden comprar en Ikea o en Zara, pero pronto llegará el momento en el que sean patentes el resto de nefastas condiciones de vida en su día a día. Y entonces saldrán a la calle masivamente porque no habrá policías para detener a todos ni cárceles para albergarlos. Ese será el principio del fin de Putin, que muy posiblemente venga desde dentro de su país. Porque además los oligarcas (sus amigos) son fieles, pero solo hasta que les tocas el bolsillo.