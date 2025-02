Putin acongoja a la humanidad

Comenta Compartir

«Ser o no ser, esa es la cuestión» es la frase que Shakespeare puso en boca del príncipe Hamlet hace más de tres siglos, y que hoy, tan trágica como disyuntiva, aplicada a Putin sería: ser Ucrania rusa o no ser Ucrania. Su existencia ... como satélite ruso y no miembro de la OTAN para pervivir con los valores democráticos de Occidente.

Es una atroz aventura guerrera. Después de más de dos semanas, los efectos terroríficos de la guerra de invasión son estoicamente padecidos por los ucranianos... y los indirectos de las medidas financieras, comerciales, bloqueo de divisas y consiguiente inflación de las economías, empezamos a padecerlos en Europa. ¿Por qué tal empecinamiento en doblegar a Ucrania? ¿Es que no fue suficiente la apropiación de Crimea con sus recursos de gas y petróleo? ¿tal vez Putin y su cúpula militar tratan de resucitar el anterior imperio de la URSS? Yo creo que sí. La invasión a Ucrania parece debida a su deseo de ser miembro de la OTAN. Tan claro como Noruega o Finlandia, que también renuncian a su neutralidad. Putin, sociópata, sin empatía mínima, loco patológico más que carismático a pesar de llevar más de 22 años liderando el gobierno ruso, que en Ucrania ha destrozado la vida a más de dos millones y medio de huidos de su país para refugiarse mayoritariamente en la UE. Polonia, Eslovenia, Moldavia y Rumanía, países fronterizos, sufren el éxodo de ucranianos. Tantos niños, mujeres, mayores más vulnerables llorando por su holocausto, sin alimentos básicos, medicinas, frío y ruido infernal de sirenas, misiles, bombas... todos pueden morir horrendamente. Putin, pare la guerra y no siga como el lobo devorando hombres. Y qué decir de los efectos indirectos provocados por la guerra de Ucrania y las medidas adoptadas por la UE y la OTAN, efectos que padecemos los países occidentales bajo la amenaza, disuasoria hasta ahora, de enconar la contienda a una III Guerra Mundial, atómica y exterminadora. Las consencuencias están en el agravamiento de la inflación al 7,6% o el encarecimiento del precio del dinero, el bloqueo de divisas. La globalización del comercio agrícola, industrias, recursos energéticos... termina en que todos dependemos unos de otros, como podemos apreciar hasta en la propia Rusia invasora. El resumen de este mortífero conflicto radica en las dos ideologías enfrentadas: las de occidente y las de oriente ruso. Si Hobbes en el siglo XVII entendió que el hombre «es un lobo para el hombre», un siglo después Rousseau apostillaba: «El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo pervierte». Occidente lucha para hacer una sociedad más pacifica, basada en sus valores democráticos... pero Putin, con su dictadura personal comunista pretende domesticar progresivamente a la ciudadanía. ¡Cómo resisten heroicamente los ucranianos!

