Enfermeros y técnicos de laboratorio

Desde el Colegio de Técnicos Superiores de laboratorio clínico y biomédico de Extremadura queremos desmentir las palabras de Satse sobre el hospital de Don Benito. En dicho hospital se están ocupando puestos que corresponden a los técnicos de laboratorio por enfermeros, concretamente en el Banco ... de Sangre, donde se realizan tareas técnicas de análisis para los que existe un personal cualificado, que son los técnicos superiores de laboratorio. Con buen criterio, esa gerencia, y ante la falta de enfermeros, que sabemos que existe, ha decidido trasladar a los enfermeros que están de forma ilegal y cometiendo intrusismo en el Banco de Sangre al hospital que se va a abrir nuevo, donde podrán realizar sus tareas asistenciales, que es para las que están cualificados. y dotar al Banco de Sangre del personal técnico que corresponde. Por tanto, Satse miente. No se desmantela un hospital. Lo que se va a hacer es cumplir la ley de 1984 por la que se regulan las competencias de los técnicos superiores de laboratorio y, a la vez, aprovechar la cualificación de la enfermería en sus labores asistenciales, dotando a los dos hospitales de personal suficiente para atender las necesidades de los pacientes pero cada uno con sus competencias. No se puede alarmar a la gente hablando de desmantelamiento de hospitales cuando en este caso concreto no es así. Como colegio no podemos permitir que nos tachen de mano de obra barata, como dicen en el artículo de forma tan despectiva a un personal que lleva incumpliendo la ley tantos años. Es cierto que, como categoría inferior, nuestro sueldo también es inferior, por tanto ahí se estaba cometiendo también un perjuicio económico con el dinero de todos. Siendo nuestra profesión la que está cualificada y debidamente formada para cubrir esos puestos.

