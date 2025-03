El autobús deja de ser gratuito en la región

Comenta Compartir

Lo que cuento en esta carta a la directora se lo he hecho llegar mediante un email a la presidenta de la Junta de Extremadura, ... María Guardiola, al consejero de Infraestructuras Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, y al director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera. Me he dirigido a ellos para plantearles problemas y dificultades que como usuaria del transporte público durante 28 años he tenido y tengo que padecer. Lo hago porque al adquirir los billetes de autobús a la empresa LEDA en el trayecto Zafra-Santa Olalla que hasta diciembre, al menos un porcentaje mínimo, eran gratuitos para los usuarios que tenemos la tarjeta de transporte subvencionado de la Junta de Extremadura y, además, en mi caso, soy mayor de 62 años, pues adquiriendo dicho billete con suficiente antelación, los conseguía gratuitos. Cuál no sería mi sorpresa que al adquirir los del mes de enero de 2025 se me informa que la Junta ha retirado la gratuidad de ese mínimo porcentaje y que en el nuevo año todos tendremos que pagar los billetes que adquíramos y que no solo los de esta línea entre distintas autonomías (Extremadura-Andalucía), sino los de todas las líneas dentro de nuestra autonomía extremeña. No considero esta una buena medida para promover el transporte público, que, según los políticos, es absolutamente necesario promover por múltiples razones que no voy a detallar, sino porque una vez que a los sufridos contribuyentes nos han dado un mínimo respiro económico durante estos últimos años con la gratuidad en el transporte público y, sobre todo, a los estudiantes, siempre tan precarios en cuestiones económicas. Si ahora nos lo quitan, siempre lo veremos como que el PSOE que impuso la gratuidad es mucho mejor para votarlo que el PP que la quita y nos hace pagar de nuevo lo que era gratuito.

Supongo que los responsables de la Junta habrán hecho un estudio al respecto, pero pienso que esta es muy mala medida, si al final la van a imponer, en cuanto a fidelización del voto en general y de los jóvenes en particular. Por lo pronto yo ya he tenido que pagar los billetes de enero de LEDA de Zafra-Santa Olalla. Sí también he de pagar los de Badajoz-Zafra de ALSA en 2025, me parece que se están «dando un tiro en el pie» cara a las próximas elecciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora