Lecciones, falsas promesas y ancianos

En estos días de plena campaña electoral, aunque oficialmente aún no ha comenzado, no puede por menos que suscitarnos una media sonrisa irónica por no ... hablar de indignación, tanta promesa electoral falsa y engañosa cual surgen de las bocas de nuestros responsables políticos. Ciertamente, no parece sino que a los votantes, a los ciudadanos en general, nos tienen por ignorantes o crédulos inconscientes a los que es fácil embaucar cada cuatro años. Me refiero, en esta carta, a la Ley de Dependencia según la cual a nuestros políticos se les llena la boca hablándonos de lo protegidos y atendidos que están nuestros ancianos, máxime después de la pandemia, donde tantos de ellos llevaron la peor parte por ser los más débiles y afectados ante lo que se nos vino encima.

A mis padres, de 90 y 91 años, les solicitamos en el mes de agosto pasado un grado 3 en dicha Ley de Dependencia. Les fue concedido en septiembre. En diciembre les evaluaron los trabajadores sociales y confirmaron la necesidad del grado 3 según sus realidades de prácticamente total dependencia en todas sus necesidades vitales. Estamos hablando de personas que están rozando los 91 y 92 años y después de dos reclamaciones y llamadas al departamento que lleva estos temas, me responden que aún va a tardar un poco en dotarles de presupuesto económico su reconocimiento de grado. Es decir, la administración de la Junta de Extremadura reconoce una necesidad de atención y ayuda a estas personas tan ancianas, pero después de ocho meses, aún no ha dotado económicamente esa necesidad y la Ley de la Naturaleza no creo que haga más jóvenes ni autosuficientes a mis padres, pero tranquila, me dicen: «El proceso está en tiempo correcto». Y yo me pregunto: señores de la Junta, ¿son ustedes conscientes de lo que suponen ocho meses con sus días y sus noches en cuanto a la atención que precisan nuestros ancianos dependientes absolutos, para sus familias y cuidadores? No percibo que procuren aligerar la tramitación de la prestación económica, que les ayudaría a sobrellevarlo con un mínimo alivio, si en la resolución de estas situaciones, ustedes creen que ocho meses de tramitación está dentro del plazo correcto. Viven ustedes muy de espaldas a la realidad de lo que supone la atención y cuidado de nuestros queridos padres ancianos dependientes. Háganselo mirar, por favor.

Cartas a la directora