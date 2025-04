Excesivo afán radaudarorio

Hace unos días, un familiar sufrió un accidente de tráfico en la carretera EX-103 entre Pallares y Llerena (pueden consultar la hemeroteca de este ... mismo Diario Hoy y verán los múltiples accidentes que se suceden en este tramo de circulación peligrosísima que sufrimos los usuarios del Hospital de Llerena).

Mi prima iba desde Calera de León y se dirigía al Hospital de Llerena, donde estaba ingresado su esposo, al que le iban a realizar unas pruebas médicas. Durante el trayecto, tremendamente peligroso por el deterioro del firme, las múltiples curvas peligrosísimas con unos peraltes que más que afianzarte a la carretera parecen expulsarte de la misma, notaba al ser todavía temprano y estar el sol incipiente aún, deslumbrándola y dejándola sin visión según entraba, después de las curvas, en zonas de luz o de sombras, sintió como perdía el control del coche, que se le fue a la gravilla del arcén llevándose por delante los obstáculos del mismo, hasta comenzar a voltear el vehículo, que finalmente volvió a la carretera boca abajo y dando vueltas sobre sí mismo, quedando finalmente parado boca abajo y en el sentido contrario a su marcha. No fue exceso de velocidad ya que el cuentakilómetros quedó parado en 60 kilómetros/hora.

Mi prima es una conductora experimentada con más de 35 años de antigüedad y sin ningún incidente ni accidente de ningún tipo en su larguísima trayectoria de conducción. Siempre que he viajado con ella –y han sido muchos viajes–, he sentido una absoluta seguridad en los desplazamientos. Pues bien, una vez consiguió salir del vehículo rompiendo una ventanilla del mismo y siendo socorrida por una chica y un chico de Monesterio que también avisaron al 112, se personó la Guardia Civil, que constató que aparentemente no había daños graves y le anunció que tenían que ponerle una multa de 80 euros (40 por pronto pago), por «distracción en la conducción», para lo cual le presentaron un recibo que mi prima, aún en shock, firmó sin dudar. Después de que la ambulancia la llevara al Hospital de Llerena, donde se constató que no tenía nada roto ni daños graves salvo el natural latigazo cervical y las normales contusiones, nuevamente se presentó ante ella la Guardia Civil de Tráfico para que de nuevo le volviera a firmar la multa de 80 euros (40 por pronto pago), por «distracción en la conducción», y nuevamente así lo hizo.

Y yo me pregunto ¿si mi prima se hubiese matado en el accidente también le hubiesen puesto la dichosa multa de 80 euros (40 por pronto pago), por «distracción en la conducción»? Ustedes que leen estas líneas, ¿qué creen? Pues eso… yo también.

Yo no culpo a los guardias civiles que se limitan a cumplir las normas legislativas; a quien sí culpo es al legislador de la norma. Más humanidad, por favor