Purasangres y Djokovic

Los foros de los negacionistas tienen un punto surrealista, casi de comedia, si no fuera por el daño que puede causar su mensaje. Parte de ... su presunta batalla contra el sistema tiene como objetivo el lenguaje y en esa lucha han acuñado el término épico de 'purasangre', con el que aluden a aquellos que se han mantenido alejados de las vacunas y por lo tanto tienen los glóbulos rojos limpios como los paños del oro. El 'purasangre' del mes es sin duda el tenista Novac Djokovic y su polémico viaje a Australia. El deportista no ha aclarado nunca si está vacunado o no pero sí ha mostrado su rechazo a las campañas de inmunización y ya ha tenido un éxito legal contra el Gobierno australiano. Uno de los mitos de los negacionistas es el Nuevo Orden Mundial, esa megaconspiración con la que misteriosos poderosos globales van a dominar el mundo con la excusa del virus. En Australia se acaba de caer esta leyenda. ¿Qué Orden Mundial controla el mundo si un 'purasangre' acaba de tener una victoria legal? Si ese el es poder de esa secta invisible que según los negacionistas controla el planeta, el Nuevo Orden Mundial sigue siendo el desorden habitual.

