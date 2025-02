17 puñaladas

Comenta Compartir

No soy partidaria de dar publicidad a los criminales; pero tampoco entiendo cómo se pueden dar diecisiete puñaladas a una mujer sin inmutarse. El asesinato ... no tiene justificación; pero mucho menos ese ensañamiento. Esos homicidas están llenos de odio que acumulan día tras día, son esclavos de la inseguridad y la falta de confianza en las personas, en especial a las que consideran suyas. Esos son ingredientes fatales para las mujeres que tienen la mala suerte de encontrarse con estos salvajes. No hay razones para que estos verdugos lleven a cabo esas atrocidades. Me pregunto qué parte del cuerpo dejó sin apuñalar este verdugo con tal cantidad de puñaladas. A los asesinos hay que llamarles asesinos, y no deben tener atenuantes de ningún tipo, porque son conscientes de lo que hacen y lo llevan a cabo con alevosía. No debía haber ninguna clase de perdón para esos criminales que no dudan en matar a las mujeres, a los niños o a todo aquel que se ponga por delante con tal de conseguir su objetivo: matar, matar y matar a la mujer dada la supremacía de la que hacen gala, y lo han hecho siempre, solo que ahora el salvajismo se intensifica y es como si estuvieran compitiendo entre ellos a ver quién mata de manera más cruel. Algunos de estos homicidas son tan cobardes que se suicidan una vez alcanzado su propósito, en vez de hacerlo antes, con lo que nos harían un favor a todos, sobre todo a todas esas mujeres, que deben vivir en un sinvivir con el yugo amenazante encima de ellas. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar estas muertes, unas porque no denuncian y otras, como ocurre en muchas ocasiones, porque los jueces no perciben indicios de delito y les perdonan las órdenes de alejamiento, incluso les permiten compartir a los hijos? Seguro que no es fácil la solución; pero sin duda esta sociedad tiene un gran problema con este tipo de violencia.

