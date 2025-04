Puñalada trapera a Isabel Díaz Ayuso

Comenta Compartir

Todo comenzó cuando Isabel Díaz Ayuso hizo pública su intención de presentarse a las primarias en la Comunidad de Madrid para presidir el PP como ... ocurría en otras regiones, y para ello exigía que se adelantara el congreso, a ser posible a marzo. Esta petición de Ayuso no fue muy del agrado de Pablo Casado y su escudero, el secretario general Teodoro García Egea, que veían en Ayuso un peligro por el auge de su popularidad desde las elecciones de mayo del año pasado. Pablo Casado, aunque luce una poblada barba, es un barbilampiño político. Al parecer ha habido un supuesto espionaje de Génova para buscar trapos sucios del hermano de la presidenta madrileña. Personas afines a Casado contactaron con detectives privados para investigar a Tomás Díaz Ayuso. Su intención era conseguir facturas o movimientos bancarios que demostraran que el adjudicatario de un contrato de 1,5 millones de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FFP2, Daniel Alcázar Barrando, habría retribuido de algún modo al hermano de Ayuso por intermediar supuestamente en esa licitación. Ayuso ha dicho a los medios que «es muy doloroso que dirigentes de tu partido sean quienes te quieran destruir y que me ataquen por querer presentarme al congreso». Casado en una entrevista con Díaz Ayuso le trasladó que había un dossier en Moncloa que probaba las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,5 millones del que su hermano habría cobrado una comisión. Poco después de esta reunión, García Egea consultó a Bolaños sobre la existencia de un informe Ayuso en La Moncloa. El ministro de presidencia afirmó que no sabía nada.

Resulta llamativa la dimisión de Ángel Carromero por su participación en el espionaje de Génova a Ayuso. El coordinador general de la alcaldía de Madrid, amigo de Casado y Martínez Almeida, está señalado como uno de los cerebros de la operación contra Ayuso.

