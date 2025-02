Puigdemont sigue en el limbo

Comenta Compartir

El Tribunal General de la UE de Luxemburgo ha rechazado por segunda vez la petición de los eurodiputados de Junts de adoptar medidas cautelares protectoras mientras se resuelve su demanda sobre la legalidad de la decisión del Parlamento Europeo de conceder su suplicatorio para permitir ... que sean juzgados en España. La petición fue presentada después de que Puigdemont fuera detenido en septiembre en Cerdeña y devuelto a Bruselas hasta que una semana después el juez italiano resolvió que las euroórdenes españolas estaban suspendidas dado que la Justicia española había solicitado aclaraciones a la europea. El Tribunal comunitario considera que Puigdemont, Comín y Ponsatí no corren riesgo de ser detenidos en territorio europeo, como lo prueba lo sucedido en Italia, pero, aunque lo fueran, ello no supondría «un perjuicio grave e irreparable». Junts i Lliures per Europa, el grupo europeo de Puigdemont, hace una lectura positiva de la sentencia; a su juicio, las euroórdenes son inaplicables y la inmunidad de los perseguidos permanece. Y, ciertamente, las vicisitudes del tribunal europeo para no mancharse las manos con el vidrioso asunto catalán y dejar en el limbo a Puigdemont empiezan a ser embarazosas.

Opinión